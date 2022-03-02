Как санкции повлияли на авиационные грузоперевозки в Сибири?

Перевозки авиационных грузов через аэропорт Красноярска не пострадали от закрытия неба для западных авиакомпаний.

После закрытия воздушного пространства России для США и стран Европы «Континент Сибирь» обратился в воздушные гавани Новосибирска и Красноярска, чтобы выяснить, касается ли запрет грузоперевозок и как он сказался на потоке авиационных грузов, идущих через эти сибирские хабы.

Руководство новосибирского международного аэропорта Толмачёво предпочло воздержаться от комментариев, а в международном аэропорту Емельяново нашему изданию ответили, что объём грузоперевозок через воздушную гавань Красноярска на текущий момент сохраняется на том же уровне, который был до последних событий. «По статистике прошедшей недели мы не видим значительного влияния ограничений на грузопоток аэропорта», – сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Напомним, что через красноярский авиахаб грузовые перевозки в основном осуществляет грузовая авиакомпания «AirBridgeCargo» – дочерняя структура, входящая в российскую группу компаний «Волга-Днепр». Последняя широко известна как оператор тяжёлых дальних транспортников Ан-124 «Руслан».

В пресс-службе аэропорта Емельяново также добавили, что закрытие неба для США и стран Европы также практически не отразилось на объёмах его пассажиропотока: «Снижения пассажиропотока, как прямого так и трансферного, мы не наблюдаем, динамика и объем пассажирских перевозок на текущий момент остались прежними, как и были до событий на Украине».