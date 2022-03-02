Что ожидает авторынок на фоне новых санкций, и к чему нужно быть готовым?

Ситуация в автобизнесе, как и во многих других отраслях, сейчас во многом зависит от дальнейшего разрешения внешнеполитической ситуации. Каждый из путей выхода приведет к разным сценариям развития экономических последствий. Не хочется строить апокалиптических прогнозов, при которых большинство автомобильных марок кроме китайских будут потеряны для российского авторынка, но в любом случае нужно осознавать, что откат к ситуации начала февраля исключен.

За последнюю неделю сразу несколько автопроизводителей объявили о прекращении отгрузок новых автомобилей российским дилерам. Среди них группа Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen), Chevrolet (модели американской сборки), Jaguar/Land Rover, BMW, Volvo Car и, что более удивительно, китайская Chery. На этом фоне многие сразу стали проводить аналогии с уходом с российского рынка General Motors и Ford в 2015 году. Но по моему мнению об этом пока говорить очень рано. Решения такого уровня принимаются не за два дня и не на эмоциях, а являются результатом взвешенного экономического анализа. Последние 5-6 лет многие автодистрибьюторы работали в России на уровне нулевой рентабельности, искусственно поддерживая определенный уровень цен и ориентируясь на долю рынка, а не прибыльность. Очевидно, что на фоне дестабилизации экономики, ухудшения курса, снижения спроса те или иные иностранные марки быстрее подойдут к той черте, при которой они уже будут не готовы поддерживать вливаниями бизнес в России.

Однако текущие заявления дистрибьюторов больше носят эмоциональный характер. На мой взгляд, в большей степени, они продиктованы политическим давлением своих государств на фоне конфликта. Мол, вот смотрите, мы отреагировали, как вы и просили. Есть впрочем и вполне объективный фактор для паузы в поставках – это необходимость стабилизации курсов валют. Но эта ситуация вполне обыденная – в непростых условиях с точки зрения логистики и ценообразования мы живем уже третий ковидный год.

Безусловно, любой кризис — проблемы для одних и возможности для других. В 2014-2015 году General Motors, будучи лидером российского рынка, за несколько месяцев его покинул, и произошла смена расстановки сил, после которой лидером стал корейский альянс Hyundai-KIA. Вопрос по дальнейшей политике корейских брендов носит открытый характер. Свято место пусто не бывает, поэтому и на этот раз могут быть тоже существенные перемены. Но в любом случае передел рынка будет обусловен экономическими, а не политическими причинами. Сейчас мы все чаще слышим прогноз о полном захвате российского авторынка китайскими брендами. Да, для этого действительно есть основания. Уровень автомобилей из Поднебесной стал гораздо выше, отношение к ним со стороны клиентов выросло в лучшую сторону, а цены, несмотря на их увеличение, все равно остаются достаточно адекватными для рынка. Более того, китайские бренды представлены не только в массовом, но и премиум-сегменте. Достаточно вспомнить про Exeed (Chery) или Zeekr (Geely). Однако если в массовом сегменте будет легче пересадить покупетелей на китайские бренды, то в премиум-сегменте это уже маловероятно. Думаю, что клиенты, которые захотят купить себе автомобиль европейского премиум-бренда, смогут это сделать и через 2-3 месяца, даже в случае прекращения поставок. Появятся новые каналы поставок, «серый» импорт из других стран, и.т.д.

Впрочем, безотносительно будущей расстановки сил среди автобрендов, есть как минимум три ключевых проблемы.

Во-первых, рост цен. Уже с 1 марта многие автопроизводители пересмотрели свои прайсы в сторону увеличения. В сегменте относительно доступных автомобилей новые ценники могут повергнуть в шок тех, кто держал в голове определенный ориентир по стоимости. Безусловно, уровень цен приведет к снижению спроса. Как, впрочем, и после 2014 года, когда продажи упали почти в 2 раза. Кстати, напомню, резкого роста цен тогда не наблюдалось, да и рубль возможно отыграет позиции.

Во-вторых, резкое сокращение доступности автокредитования. В 2021 году до 60% новых автомобилей продавалось в кредит. Сами производители активно предлагали собственные интересные кэптивные программы, позволявшие получить автомобиль без первоначального взноса и самостоятельно выбирать график платежей. Теперь каждый автопроизводитель вынужден будет пересмотреть их. На фоне увеличения ключевой ставки до 20% очевидно, что даже при одобрении заявок многие клиенты уже сейчас не готовы взваливать на себя такое кредитное бремя. Таким образом, этот инструмент не будет стимулировать продажи, но не думаю, что такая высокая ставка надолго.

В-третьих, опасения вызывает финансовая состоятельность самих автодилеров. Многие участники рынка сейчас задумаются над своим будущем. Наибольшие риски есть у тех дилеров, которые за последние годы экстенсивно развивались, осуществляли покупки других дилеров. Понятно, что это делалось преимущественно на заемные средства в расчете на будущий денежный поток и возможности реструктуризации кредитов. Но понятно, что эти деньги в текущей ситуации уже не вернуть, поэтому такие дилеры будут под угрозой выживания. Большие проблемы могут испытывать те дилеры, которые сейчас находятся в стадии строительства дилерских центров. Важно, чтобы российские банки здесь могли пойти на встречу. Те, кто планировал строительство, но не успел начать, смогут вовремя отказаться от своих планов. Оставшиеся дилеры находятся в более безопасном положении, но все равно находятся под угрозой возможности пересмотра дистрибьюторами формата своего присутствия в России. Убежден, что каждый дилер будет пересматривать свою бизнес-модель.

Ситуацию усугубило и то, что в этом году у дилеров не оказалось подушки безопасности. Обычно перед ожидаемым ростом цен следует период ажиотажного спроса, позволяющий дилерам распродать склады и хорошо заработать перед затяжным падением. Парадоксом этого февраля было то, что никакого роста трафика в салонах не наблюдалось, хотя все понимали, что цены значительно вырастут. Люди активно снимали огромные суммы наличных, реагируя на новостные ленты, но никуда их не тратили, стараясь понять, что происходит. Возможно, недели через две-три, как это было в случае с ковидным локдауном, люди немного успокоятся и уже тогда будут готовы рассмотреть варианты инвестирования средств.

Есть ли смысл действующим клиентам опасаться проблем с гарантией и запчастями? Ограничительные меры пока касаются только поставок новых автомобилей. Перед глазами пример концерна General Motors — концерн свернул продажи Opel еще 6 лет назад, но «длинные» контракты по гарантии до сих пор сохраняются. На мой взгляд, дистрибьюторы продолжат нести гарантийные обязательства, и угроза их неисполнения невелика. Гораздо больше риски в исчезновении самого дилера. Но клиентам расслабляться все равно не стоит – с учетом того, что запчасти могут сильно подорожать, негарантийный ремонт станет дороже.

Что на этом фоне происходит с автомобилями с пробегом? Во многом этот рынок зависит от рынка новых автомобилей. Есть как факторы, способствующие росту спроса, так и факторы, работающие на его снижение. Рассмотрим обе группы.

Во-первых, в «плюс» играет отказ клиентов от новых автомобилей из-за высоких цен и дефицита, как это происходило в прошлом году, но этот переход уже почти завершен. Во-вторых, изменения спроса на товары-заменители – финансово усложнившаяся ипотека и ограничения туризма в зарубежье приведет к тому, что люди смогут потратить освободившиеся деньги на покупку автомобилей. В-третьих, за последние годы многие убедились в том, что покупка авто с пробегом – это хорошая инвестиция. Достаточно купить себе ликвидный автомобиль, чтобы не только ездить на нем в удовольствие, но и каждый год наблюдать за его удорожанием.

Среди факторов, способствующих падению спроса – это то, что с учетом санкций люди вероятно будут стараться инвестировать не в квартиры и автомобили, а в валюту. Для другой категории потенциальных покупателей текущий информационный фон все больше сведет все покупки к продуктам первой необходимости, бытовым вещам, остальные деньги будут сберегаться. Поэтому покупка автомобиля может быть отложена на полгода-год.

Другой фактор, способствующий падению спроса — возможный рост цен на авто с пробегом. Пока предпосылок к этому нет, но нельзя исключать. В этом случае те люди, которые будут не готовы рассматривать автомобили более высокого ценового сегмента, отложат покупку, либо будут пытаться самостоятельно через объявления выбирать автомобиль подешевле со всеми вытекающими проблемами. Такое поведение уже было отмечено последние полгода.

Какая динамика рынка с пробегом будет по факту, будет, прежде всего, зависеть от внешней конъюнктуры, совсем не связанной с рынком. Но в любом нужно отдавать себе отчет, что возвращения к ситуации прошлых лет уже не будет. Готового рецепта, как действовать, вы не найдете ни в одной книжке и не узнаете ни у одного специалиста. Прогнозировать свою работу каждый бизнес должен самостоятельно, ежедневно сопоставляя внутренние и внешние обстоятельства.

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