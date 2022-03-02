В СГК рассказали о том, как изменения курсов валют, санкционные ограничения и доступность импорта могут повлиять на работу компании и выполнение программы по капремонту теплосетей в Новосибирске.

На пресс-конференции ТАСС в Новосибирске 2 марта директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков ответил на вопрос о работе Сибирской генерирующей компании в новых экономических условиях. Он отметил, что в компании не используют импортные материалы.

«Здесь импортозамещения не может быть и никогда не было. Всё, что там внизу в земле — отечественное, родное. Что касается стоимости (материалов), то мы всё уже закупили, — рассказал Андрей Колмаков. — Мы производим давальческие материалы (сырье). Если взять других акционеров нашей группы компаний, то, помимо СГК, это Сибирская угольная энергетическая компания и МХК «ЕвроХим». Также нет проблем с трубами. Заключены прямые контракты с Челябинским трубопрокатным заводом».

При этом, по словам Андрея Колмакова, в регионе могут возникнуть перебои с поставками песка и щебня, что скажется на благоустроительных работах, проводимых компанией.

«Есть вопросы с инертными материалами — щебнем, песком. Не в части цены, а наличия достаточного объема. Это как раз то, что может коснуться благоустройства… Смогут ли наши карьеры, песчаники обеспечить (регион) объемом, необходимым для выполнения планов по БКД, нашему благоустройству?, — задаёт вопрос директор Новосибирского филиала СГК, — Мы знаем, что большой объем вывозится на пределы области. Тут вопрос и к власти в том числе — может мы сначала свои внутриобластные, городские потребности удовлетворим?».

Также директор Новосибирского филиала СГК заметил, что волатильность курса валют никак не скажется на внутренней работе компании, где выплата зарплат и расчет с подрядчиками производятся в рублях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в 2022 году в Новосибирской области планируется бесплатно подключить к газу более 15 тыс. домов.