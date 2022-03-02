Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив: «Мы все должны сплотиться»

Представители президиума Новосибирского областного совета ветеранов обсудили вопросы социальной поддержки и патриотического воспитания с депутатами Заксобрания региона на заседании организации 1 марта. Участники мероприятия заострили внимание на непростой ситуации, сложившейся сегодня в стране и мире.

Встречу открыли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр регионального развития Игорь Яковлев.

Обращаясь к президиуму областной организации, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что именно поколению ветеранов понятна важность объединения сил в непростой для страны ситуации.

«Считаю, что вы и есть самые настоящие патриоты нашей области, нашей страны. И когда нашу область называют одной из лучших в части патриотического воспитания, говорят в первую очередь о вас. Отдав области свои профессиональные знания и годы труда, вы стали шефами и наставниками, сберегли и передали лучшие традиции тем, кто идет за вами, – отметил Андрей Шимкив. – Сейчас, в очень непростой для нашей страны период, самое важное и самое главное – быть вместе. Помогать друг другу. Поддерживать друг друга. Быть едиными и сплоченными, как никогда».

Андрей Шимкив заострил внимание на том, что поколению ветеранов как никому известна сила единства, высоконравственное отношение к Родине, и попросил передать эти качества молодёжи.

«Молодым сегодня трудно, они сейчас растеряны и напуганы. И не могут справиться с тем потоком информации, который льют на них в социальных сетях. Справиться с этим могут только реальный жизненный опыт, факты и конкретные примеры, которыми вы можете и должны делиться. Остановить поток информационного, идеологического давления можно только так», – заявил спикер.

Председатель Заксобрания напомнил, что сегодня в рядах ветеранов – около двух тысяч первичных организаций во всех районах области, в каждой из которых состоят очень активные и неравнодушные люди.

«В юбилейный для областной организации ветеранов год хочу еще и еще раз подчеркнуть, что ваша общественная организация – не только самое многочисленное и активное сообщество, но и самая авторитетная, деятельная общественная организация Новосибирской области», – также подчеркнул в спикер регионального парламента.

Председатель парламента подчеркнул, что все депутаты Заксобрания одинаково уважительно относятся к тем вопросам и проблемам, которые касаются ветеранов, участников войны и тружеников тыла. Он также высоко оценил программу социальной поддержки ветеранов, разработанную новосибирской областной организацией.

Председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов обратил внимание на то, что в этом году отмечается сразу два юбилея – 85-летие Новосибирской области и 50-летие со дня образования областной ветеранской организации. Он напомнил, что к этим событиям издаются книги «История ветеранского движения Новосибирской области» и «Трудовая доблесть Новосибирской области», посвящённые социально-экономическому развитию региона. В дальнейшем планируется выпустить издание с поимённым перечислением новосибирцев, которые трудились на благо области.

Виктор Леонов также выразил надежду на то, что пандемия пойдет на спад, благодаря чему в ноябре удастся завершить юбилейные мероприятия в структурных ветеранских организациях.

«Основные направления нашей работы – это социальная поддержка наших ветеранов, всех пожилых людей. Совместно с органами социального развития и здравоохранения области реализуем программу «Мы – вместе». Берём на учёт каждого нуждающегося ветерана и стараемся обеспечить максимальную поддержку и помощь, – заявил руководитель совета ветеранов. – И второе направление – патриотическое воспитание молодёжи. Работаем вместе с министерством образования и министерством региональной политики. Хотим возродить тимуровское, исторически сложившееся, движение в лице наших школьников-юнармейцев. И ещё одно – присвоение нашим учебным учреждениям имён героев, наших выдающихся сибиряков. Мы обязаны сказать людям спасибо и вывести ветеранское движение на решение целевой задачи – это внимание к людям, патриотическое воспитание молодежи. Сегодня видим, что в этом есть острая необходимость».

Напомним, в 2020 году ветераны одобрили присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести».