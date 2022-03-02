Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали генерального директора ООО ПКФ «Агросервис», которого подозревают в хищении свыше 21 млн рублей бюджетных средств. По информации источников «Континента Сибирь», он попал под внимание силовых структур при расследовании уголовного дела в отношении экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») Константина Головина.

УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность генерального директора строительной производственно-коммерческой фирмы, подозреваемого в мошенничестве при строительстве социальных объектов в рамках муниципальных контрактов с МКУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства», сообщила пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, руководителем ООО ПКФ «Агросервис» (по данным СПАРК, генеральный директор строительной фирмы – Сергей Григорьев, он же и единственный учредитель организации. Сергей Григорьев также известен, как соучредитель и генеральный директор ООО СЗ «Сергиев пассаж». Он построил одноименной ЖК в Кировском районе.) в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе было похищено свыше 14 млн рублей бюджетных денежных средств под предлогом выполнения работ, которые не проводились.

Кроме того, по данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы руководством ООО ПКФ «Агросервис» в рамках реализации национального проекта «Демография» были завышены сведения о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детского сада-яслей в Кировском районе. Причиненный муниципальному бюджету ущерб составил свыше 7,5 млн рублей.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД России по г. Новосибирску в отношении директора производственно-коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан. Центральным районным судом г. Новосибирска ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

В феврале этого года в Дзержинском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») Константина Головина, обвиняемого во взятках и мошенничестве. Напомним, директор МКУ «УКС» Константин Головин был задержан в феврале 2021 года. Ему вменяют девять эпизодов получения взяток в значительном размере.