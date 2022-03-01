ВУЗы и школы Новосибирска «заминировали» по телефону

1 марта преподаватели и студенты сразу нескольких учебных заведений Новосибирска были эвакуированы из учебных помещений из-за сообщений о минировании.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) «Континенту Сибирь» сообщили, что 1 марта в 13.30 в высшее учебное заведение поступил звонок с сообщением о минировании. В результате студенты и преподаватели первого и шестого корпусов НГТУ были эвакуированы и сегодня уже не вернутся к занятиям. В настоящий момент кинологи с собаками продолжают обследовать здания.

Новосибирский государственный университет (НГУ) сегодня также подвергся атаке телефонных террористов. В группе ВУЗа в социальной сети «ВКонтакте» содержится информация о том, что «по предварительной оценке доступ в помещения будет ограничен приблизительно 4 часа». Эвакуация студентов и персонала была произведена из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса НГУ.

Другие региональные СМИ сообщают об эвакуации по аналогичной причине ещё нескольких учебных заведений Новосибирска. В их числе упоминаются Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), гимназия № 6 «Горностай», лицей «Надежда Сибири», школа № 89, лицей № 12.

Напомним, что 25 февраля была избрана мера пресечения жителю Новосибирска, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Мужчина сообщил в экстренные службы о минировании зданий двух судов Новосибирской области.