Федеральное финансирование борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае увеличили вчетверо

На охрану лесов от пожаров в Красноярском крае в 2022 году из федерального бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей, что вчетверо больше, чем годом ранее. В этом году региональные власти готовятся к двум пикам разгула стихии.

О подготовке Красноярского края к пожароопасному периоду глава региона Александр Усс сообщил на совещании под председательством полпреда в СФО Анатолия Серышева, сообщает пресс-служба краевого правительства 1 марта.

«В этом году Федерация существенно увеличила Красноярскому краю финансирование на охрану лесов от пожаров. Всего нам выделили 1,2 млрд, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Из регионального бюджета в инициативном порядке направляем 372 млн рублей. Мы готовы увеличить это финансирование, если будет необходимо», — доложил на совещании губернатор.

Согласно прогнозам специалистов, пики горимости в Красноярском крае в 2022 году ожидаются в мае, а также в период со второй половины июля до середины августа.

Напомним, в 2019 году Красноярский край оказался в центре скандала в связи с масштабными лесными пожарами на территории региона – губернатор Александр Усс заявил, что бороться со стихией бессмысленно. При этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае 2021 года глава региона сообщил, что благодаря действиям властей за последние годы лесные пожары в Красноярском крае сократились в пять раз.

Ранее также сообщалось о том, что министерство лесного хозяйства Красноярского края оспорило обвинения Федерального казначейства в нецелевом расходовании федеральных средств, выделенных на борьбу с сибирским шелкопрядом в 2017 году.