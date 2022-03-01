В мэрии Новосибирска рассказали о планах инфраструктурного развития «Чистой слободы»

По запросу «Континента Сибирь» в муниципалитете ответили, когда будет продлена ул. Титова и ждать ли жителям размещения рядом с микрорайоном собачьего приюта.

В конце января мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов сообщил о планах строительства нового городского приюта для безнадзорных животных на ул. Дукача в Ленинском районе Новосибирска.

По запросу «Континента Сибирь» в муниципалитете уточнили, что жителям «Чистой слободы» не стоит беспокоиться о появлении пристанища для четвероногих рядом с жилыми домами: «В целях строительства приюта для животных ранее рассматривался земельный участок, прилегающий к ул. Дукача в Ленинском районе города Новосибирска, севернее ул. Рионская. На текущий период времени рассматривается иной земельный участок, не находящийся в непосредственной близости к микрорайону «Чистая слобода».

В мэрии рассказали и об инфраструктурных перспективах микрорайона на ближайшие годы. В частности дорожно-строительные работы в рамках третьего этапа продления ул. Титова, от ул. Бийской до ул. Дукача, запланированы в бюджете Новосибирска на 2023-2024 годы. Продление трамвайных путей до пересечения ул. Титова с ул. Дукача планируется позднее – в период 2024-2025 годов.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в текущем году в границах микрорайона выполнят необходимые подготовительные работы – на «Чистой Слободе» будут возведены очистные сооружения для сточных вод ливнёвой канализации. По словам новосибирского градоначальника, эти работы планируется произвести за счёт участия в федеральной программе. Запуска прямых автобусных маршрутов от микрорайона до пл. Маркса жителям «Чистой слободы» также придётся ждать как минимум до окончания III этапа продления ул. Титова.

«Реконструкция железнодорожного переезда в створе ул. Порт-Артурской не планируется, так как переезд относится к инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД». После строительства переезда (путепровода над Транссибирской магистралью – «КС») по ул. Дукача данный переезд планируется ликвидировать», – также сообщили городские чиновники.

Сам путепровод запланирован к возведению после завершения строительства ул. Титова и ул. Дукача. Проект последней, согласно ответу мэрии, в 2022 году только начнут разрабатывать: «В рамках увеличения пропускной способности ул. Станционной и прилегающих улиц (в том числе ул. Порт-Артурская) в 2022 году по заказу МКУ «УДС» планируется разработка проектной документации по объекту «Автомобильная дорога по ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска».

В муниципалитете также отметили, что в текущем году не запланированы какие-либо работы по высадке на «Чистой слободе» зелёных насаждений, а проект благоустройства ранее анонсированного сквера по ул. Спортивная, 14 к настоящему моменту в управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска не представлен.