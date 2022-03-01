На заседании регионального штаба по газификации под руководством губернатора Андрея Травникова рассмотрели вопросы, связанные с реализацией поручения президента РФ Владимира Путина о догазификации хозяйств и бесплатным доведением газа до границ земельных участков жителей Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области 1 марта прошло заседание регионального штаба по газификации. Открывая работу штаба, глава региона напомнил, что на территории Новосибирской области реализуется программа социальной догазификации – без привлечения средств населения, запущенная по инициативе главы государства Владимира Путина (регулярно проводятся заседания регионального штаба, некоторые рабочие вопросы обсуждаются на аппаратном совещании). Для осуществления мероприятий по догазификации в Новосибирской области 7 февраля 2021 года Андреем Травниковым был утверждён сводный и пообъектный план-график догазификации. В него включен 131 населённый пункт. Общее количество негазифицированных домовладений составляет 60 470.

Представитель Единого оператора газификации на территории Новосибирской области, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» Игорь Домаренко доложил о ходе работ. По состоянию на 1-е марта, подано 12864 заявки на догазификацию (20% от количества домовладений, включенных в пакетный план-график). Принято 12185 заявок, из них 7490 – «Газпром газораспределение Томск», ещё 4695 – независимыми ГРО региона. Количество заключенных договоров на догазификацию – 2 466, исполнено до границ участка – 1679, выполнено подключений – 1254. Согласно плану-графику, в 2022 году должны газифицировать 15751 домовладение, в 2023 году – 13083, в 2024 году – 28785.

При газификации жилых домов реализуются следующие меры социальной поддержки. Многодетным семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами областного семейного капитала на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к сетям газоснабжения; на территории г. Новосибирска предоставляются субсидии организациям, взявшим на себя обязательства по проведению газификации жилищного фонда, по замене внутридомового газового оборудования в них; министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществляется субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья (3/4 от суммы фактически уплаченных процентов). Оператор – Банк «Левобережный», кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.

По данным ФАС, ориентировочная стоимость оборудования внутри участка для заявителя составляет 72 091 рублей. Газоиспользующее оборудование включает в себя газовая плиту на кухне, в котельной – двухконтурный газовый котёл для отопления и горячего водоснабжения.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2021 г., Новосибирская область вошла в перечень субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации «Газпром газификация». В целях реализации на территории области функций единого оператора газификации общество уполномочило «Газпром газораспределение Томск» на осуществление юридических и иных действий, определённых правилами взаимодействия единого оператора газификации с другими участниками мероприятий по догазификации. На территории Новосибирской области действует 17 газораспределительных организаций (ГРО).