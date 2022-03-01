Британские театры отменили выступление сибирских артистов

Британские сцены закрылись для танцоров Красноярского оперного театра – из-за европейских санкций в отношении России сибирякам пришлось прервать гастроли. Артисты отправятся на родину 2 марта.

Гастроли балетной группы Красноярского государственного театра оперы и балета в Великобритании прерваны из-за европейских санкций, введённых в отношении России в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Как сообщает радио «Орфей» со ссылкой на издание The Guardian 1 марта, спектакли красноярцев отменены в городах Нортгемптон, Вулвергемптоне и Питерборо. Отмечается, что ранее Королевский театр «Ковент Гарден» отказал в выступлении Большому театру, а возле театра Royal & Derngate в Нортгемптоне британцы выразили сочувствие российским артистам.

В Россию красноярские танцоры должны вернуться 2 марта. Домой они будут добираться через Стамбул.

Артисты же новосибирской оперы с отказом в зарубежных гастролях пока не столкнутся. По словам заместителя директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Александра Савина, выезжать за пределы страны они в ближайшее время не планируют.

«Согласно плану работы театра, по лето включительно не будет никаких гастролей. У нас запланировано большое количество премьерных постановок, которые пройдут в оставшуюся часть сезона. Летом будет рассматриваться несколько вариантов гастролей, но они все пройдут на территории страны», — рассказал Александр Савин «Континенту Сибирь» 1 марта.

Ранее сообщалось о том, что окончательное решение об отмене Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 году в российских регионах пока не принято. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о намерении исключить из своего состава Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине.