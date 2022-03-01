Паводок может затронуть до 750 населённых пунктов Сибири

1 марта полпред президента в СФО Анатолий Серышев обсудил с представителями власти и профильных ведомств план мероприятий по подготовке к паводку и пожароопасному периоду.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе 1 марта оценил вероятные последствия весеннего паводка в ходе совещания с представителями региональных правительств и профильных госструктур. «По оценкам МЧС, при неблагоприятном развитии ситуации в зону паводка в регионах округа могут попасть более 750 населенных пунктов с населением около 190 000 человек, более 400 км дорог и почти 200 социально значимых объектов», – сообщил он.

Анатолий Серышев поручил территориальным подразделениям МЧС и другим профильным ведомствам в сотрудничестве с органами власти принять все необходимые меры для сокращения обозначенных рисков и прогнозируемых последствий паводка. «Самое главное, уважаемые коллеги, это безопасность людей, поэтому попрошу обеспечить бесперебойную работу систем оповещения населения по ЧС и предпосылкам к ним, быть готовыми к открытию ПВР с учетом ковидных требований», – добавил полпред.

За день до окружного совещания Анатолий Серышев также проинспектировал Новосибирскую гидроэлектростанцию, где не только ознакомился с работой объекта, но и оценил подготовку к возможным подтоплениям Новосибирской области.

По представленной информации в настоящее время уровень Новосибирского водохранилища составляет 110,5 метра, свободная ёмкость – 65% от полезного объёма. По информации Росгидромета, в 2022 году запасы воды в снеге в среднем по области – 110% от нормы. Толщина льда на реках и водохранилище – около и меньше многолетних значений. Для оценки гидрологической обстановки на территории Новосибирской области действуют 52 поста и 26 автоматических гидрологических комплексов.