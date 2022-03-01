Более 270 млн рублей из резервного фонда региона будет направлено на софинансирование капремонта школ в Новосибирской области

В Новосибирской области будет капитально отремонтировано 25 школ – работы проведут на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Решение о выделении средств из областного бюджета одобрено 28 февраля на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил на заседании заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, предусмотрен ремонт 25 зданий образовательных организаций в двух городских округах и 13 муниципальных районах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городе Обь и Новосибирске.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 года на эти цели выделены средства в размере 979 млн рублей. Между министерством просвещения Российской Федерации и правительством Новосибирской области заключено соглашение от 24 января 2022 года, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета Новосибирской области в объёме более 210 млн рублей в 2022 году, ещё порядка 66 млн рублей будет выделено в 2023 году. Всего на реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.

Средства из резервного фонда региона будут выделены в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Новосибирской области, постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Дополнительные средства будут направлены в 2022-2023 годах на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы капремонта школ в ходе оперативного совещания в правительстве региона.