ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

Представители ВТБ заявили, что сохранят без изменений все условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки, как они были прописаны в договорах с клиентами.

«К нам поступают вопросы, могут ли быть изменены ставки по ранее выданным кредитам в ВТБ, в том числе и ипотеке, – прокомментировал пресс-служба банка. – Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны».

Банк также сообщил о том, что продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Об этом же накануне упомянула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Кредитов с плавающими ставками в рознице практически нет, в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия».