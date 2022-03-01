Поставщики предупредили рестораторов о повышении цен на продукты

Представители российского ресторанного бизнеса рассказали, что получили от своих поставщиков уведомления о предстоящем росте цен на 10–20%. Эту информацию подтвердили «Континенту Сибирь» и новосибирские рестораторы.

Цены в новосибирских ресторанах вырастут, а порции уменьшатся. Это следствие повышения стоимости импортных продуктов и возможных перебоев с поставками. Опрошенные изданием Inc. Russia представители ресторанного бизнеса рассказали, что получили от своих поставщиков уведомления о предстоящем росте цен на 10–20%.

Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил совладелец сетей «Аджикинежаль», «Мясоруб» и ряда других новосибирских заведений общепита Олег Ионко. По его словам, цены на российские продукты повысят на 12-15%, на импортные – минимум на 20%.

Совладелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант Наталья Ильина рассказала нашему изданию, что практически все поставщики еще в пятницу, 25 февраля, сообщили о повышении цен. На сколько процентов они вырастут пока непонятно. «Пока, если мы заказываем, нам говорят цену на текущий момент», – рассказала Наталья Ильина.

«24 февраля я получил рекордное количество звонков от поставщиков с просьбами оплатить поставки. Кроме того, один из арендодателей объявил мне о росте арендной платы на 20%», — отметил «Континенту Сибирь» основатель одной из региональных сетей кофеен.

Ранее РБК сообщило, что крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя в России – компании Simple и «Лудинг» – полностью останавливает отгрузки в связи с резким скачком евро. «Критическим» для своего бизнеса они ранее называли курс 90 рублей за евро.

Также стало известно, что шведская компания Volvo, входящая в состав китайского концерна Geely, приняла решение приостановить продажи новых легковых автомобилей в России. В это время китайские автопроизводители наращивают свои позиции в Сибири.