Назначен новый руководитель ГИБДД по Новосибирской области

Сегодня, 28 февраля, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков представил личному составу региональной Госавтоинспекции нового руководителя – полковника полиции Александра Бабенкова, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, представляя нового начальника областной ГИБДД Андрей Кульков отметил, что Бабенков имеет большой опыт работы в Госавтоинспекции, а также выразил уверенность, что работа, проводимая подразделениями ГИБДД, будет продолжена и усовершенствована.

В ближайшее время Александр Бабенков проведет рабочее совещание с личным составом УГИБДД, осуществит выезды в территориальные подразделения Госавтоинспекции, а также встретится с руководителями правоохранительных структур и муниципальных образований региона.

Должность главы новосибирской ГИБДД оставалось вакантной после смерти от коронавируса Андрея Маерчука 29 апреля 2021 года. Он был назначен вместо Сергея Штельмаха в апреле 2019 года.

Александр Владимирович Бабенков родился в 1981 году в Челябинской области. Службу в органах внутренних начал в 2003 году в ОГИБДД ОВД Октябрьского района Челябинской области. С 2011 по 2016 годы проходил службу, в том числе на руководящих должностях, в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский» Челябинской области. В 2016 году назначен на должность начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области. С декабря 2019 года — заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 18 февраля 2022 года №169 л/с назначен на должность начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.