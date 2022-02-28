Эльвира Набиуллина подтвердила одну из причин радикального повышения ключевой ставки

Федор Туров
 
Миниатюра для: Эльвира Набиуллина подтвердила одну из причин радикального повышения ключевой ставки
Кадр из трансляции на официальном канале Банка России

Вечером 28 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что целью беспрецедентно резкого роста ключевой ставки, помимо сдерживания проинфляционных факторов, было увеличение привлекательности банковских вкладов после резкого роста интереса вкладчиков к наличным деньгам на фоне возможных сбоев работы банковских систем.

«Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски» – прокомментировала Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что Банк России в четверг и пятницу проводил валютные интервенции с целью сдерживания курсов доллара и евро, но в понедельник они уже не проводились. «Мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами, – добавила председатель ЦБ. – В частности, уже введены ограничения на продажи нерезидентам российских ценных бумаг».

Со своей стороны, правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки, которая, по замыслу организаторов, должна позволить обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. Этот указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Роста платежей по кредитам с плавающими ставками, по словам Эльвиры Набиуллиной, можно не опасаться. «В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. Если в рознице плавающих ставок нет, то в корпоративном кредитовании банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю таких кредитов. Но здесь, как правило, заемщиками являются крупные компании с высокой кредитоспособностью».

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