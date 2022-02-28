Вечером 28 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что целью беспрецедентно резкого роста ключевой ставки, помимо сдерживания проинфляционных факторов, было увеличение привлекательности банковских вкладов после резкого роста интереса вкладчиков к наличным деньгам на фоне возможных сбоев работы банковских систем.

«Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски» – прокомментировала Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что Банк России в четверг и пятницу проводил валютные интервенции с целью сдерживания курсов доллара и евро, но в понедельник они уже не проводились. «Мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами, – добавила председатель ЦБ. – В частности, уже введены ограничения на продажи нерезидентам российских ценных бумаг».

Со своей стороны, правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки, которая, по замыслу организаторов, должна позволить обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. Этот указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Роста платежей по кредитам с плавающими ставками, по словам Эльвиры Набиуллиной, можно не опасаться. «В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. Если в рознице плавающих ставок нет, то в корпоративном кредитовании банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю таких кредитов. Но здесь, как правило, заемщиками являются крупные компании с высокой кредитоспособностью».