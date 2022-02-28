Анонимные хакеры взломали сайты федеральных изданий

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Анонимные хакеры взломали сайты федеральных изданий
Новосибирский ЦОД. Фото Михаила Перикова

Как сообщило РИА Новости, группировка Anonymous взломала сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes. У журналистов «Континента Сибирь» эти ресурсы также были недоступны в нескольких браузерах.

На страничках федеральных российских сайтов при попытке их открыть появлялось сообщение An error occurred. По информации РИА Новости, хакеры начали масштабную атаку на российские информационные ресурсы. На сайтах изданий группировка опубликовала сообщения с призывами остановить специальную военную операцию по защите Донбасса.

Позже редакции изданий «Коммерсантъ» и Forbes подтвердили РИА Новости информацию о том, что их сайты подверглись взлому. На момент написания новости нашим изданием сайты «Коммерсанта» и Forbes уже работали.

Ранее СМИ сообщали о взломе сайтов российского телеканала RT. Так, LENTA.RU рассказала, что в результате DDoS-атак доступ на сайты был заблокирован. Ответственность за организацию атак на российские интернет провайдеры и правительственные сайты, в частности, сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и kremlin.ru (официальный сайт президента РФ) взяли на себя анонимные хакеры. 25 февраля Anonymous объявила «кибервойну» России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечалось в заявлении, которое хакеры сопроводили хештегами «#Anonymous #Ukraine».

Напомним, ранее были приостановлены отгрузки дилерам новых автомобилей ряда европейских марок.

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