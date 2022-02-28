Интернет-трафик на курортах Горного Алтая вырос за год в полтора раза

Туристы-горнолыжники заполнили соцсети красотами Горного Алтая – к такому выводу пришли аналитики МТС, взяв обезличенные данные мобильного трафика и определив места активного отдыха, где трафик рос активнее всего.

За два первых месяца зимнего сезона — 2022 горнолыжники и сноубордисты чаще всего пользовались преимуществами скоростной сети МТС, чтобы делиться контентом со склонов горнолыжного комплекса «Манжерок».

«Большинство туристов – порядка 80 процентов – продолжает в отпуске даже активнее, чем дома, пользоваться интернетом, – рассказал директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – При этом на отдыхе сменяется потребление развлекательного контента из соцсетей производством собственного контента: фото и видео достопримечательностей и горных красот, посты в соцсетях. Мы следим за темпами потребления интернета и готовы прицельно модернизировать телеком инфраструктуру, чтобы создавать более комфортные условия для жителей региона и многочисленных туристов».

На основании обезличенных данных мобильного трафика в период с 1 декабря 2021 по 31 января 2022 года было установлено, что по сравнению с декабрем и январем сезона прошлого года, трафик на всесезонном курорте у подножия знаменитой горы Малая Синюха вырос в полтора раза. На втором месте – популярный у туристов и жителей республики ГЛК «Телецкий», где трафик вырос на 20%. Чтобы покататься на горно-алтайских склонах, спортсмены приезжают из других регионов не только Сибири, но и России. На трассах Манжерка и Телецкого катаются и активно делятся впечатлениями в соцсетях, выкладывают посты, сториc и reels жители Новосибирска, Москвы, Барнаула, Томска и Кемеровской области.

В остальных популярных местах зимнего отдыха рост трафика также наблюдается, хотя и не такой серьезный. Например, в Кош-Агаче, Майме и Улагане он составил около 10%. Скоростным интернетом МТС могут пользоваться туристы во время путешествий на всех популярных маршрутах, где особенно высок спрос на доступ в сеть.