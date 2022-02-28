Сибирские ритейлеры сообщают о приостановке поставок фруктов из ряда стран

Российские импортёры начали сталкиваться с повышением цен на овощи и фрукты, а также отказом в отгрузках со стороны поставщиков в связи с ситуацией на Украине. По словам представителя омских торговых сетей, к 28 февраля закупочные цены на овощи и фрукты ощутимо выросли, а Египет и вовсе приостановил их поставки.

Поставки овощей и фруктов из Египта остановлены, а импортёр бананов в Санкт-Петербурге в преддверии возможного обострения ситуации с поставкой товара собирает вокруг себя очереди оптовых покупателей. Об этом рассказала «Континенту Сибирь» 28 февраля руководитель отдела «фрукты/овощи» торгового дома Шкуренко (поставляет продукцию сибирским торговым сетям) Ирина Волкова.

«Из Египта поставки точно закрыты, — отметила Ирина Волкова. — Вчера разговаривала с Санкт-Петербургом, там разбирают товар, как горячие пирожки. Омские поставщики на прошлой неделе — 24, 25 февраля — на торги ничего не выставляли, даже фуры не открывали, потому что не понимали, по каким ценам торговать и что будет завтра. Закупочные цены на фрукты в Новороссийске поднялись на десять рублей, доставка тоже дорожает. В Омске тоже цены поднялись. Сухофрукты мы успели оплатить в начале недели по старому курсу — в пятницу в Подольске цена на них за день поднималась три раза».

Торговый дом Шкуренко основан омским предпринимателем Виктором Шкуренко. Он является совладельцем торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск». Ранее бизнесмен также приобрел томских дистрибьюторов “Бас-Тон” и «Салют», а также новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь».

Напомним, что 28 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил вести мониторинг цен на продукты питания в магазинах региона. Глава региона заверил, что запасы продуктов питания и объемы собственного производства на территории Новосибирской области позволяют обеспечить любой спрос, который необходим со стороны жителей. «Важно не допустить, чтобы кто-то воспользовался ситуацией и «разогрел» цены на основные продукты питания. При выявлении таких фактов во взаимодействии с ФАС будем реагировать, так как предпосылок для этого нет», – отметил губернатор. Его комментарий приводит официальный телеграм-канал правительства региона. Об аналогичных мерах заявил и глава иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось о том, что минпромторг Новосибирской области опроверг информацию о подорожании гречки. Также напомним, что алтайская торговая сеть «Мария-Ра» призвала покупателей пользоваться российской платёжной системой «МИР» в связи с возможными последствиями в результате экономических санкций в отношении России.