Андрей Травников рассказал, повлияют ли санкции на реализацию нацпроектов в Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
Андрей Травников
Фото Михаила Перикова

Санкции против Российской Федерации не отразятся на реализации национальных проектов и федеральных программ в Новосибирской области, заверил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве 28 февраля, санкции в отношении России, введённые европейскими странами в ответ на проведение «спецоперации» на Донбассе, не приведут к сокращению финансирования по нацпроектам, реализуемых в регионе, а также срыву сроков ввода инфраструктурных объектов в эксплуатацию.

«Никаких изменений в реализации национальных проектов и других федеральных программ, в которых мы участвуем, не предполагается», — заверил губернатор.

Ранее Андрей Травников сообщал о том, что не исключает переноса сроков проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в связи с военной «спецоперацией» на Донбассе. При этом губернатор отмечал, что возведение многофункциональной ледовой арены продолжится вне зависимости от происходящих в мире событий.

На днях мэр Новосибирска Анатолий Локоть также рассказал, что работы по благоустройству города, связанные с подготовкой к чемпионату, планируется продолжать.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  