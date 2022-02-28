Двадцать пять школ капитально отремонтируют в Новосибирской области в 2022-2023 годах

В 2022-2023 годах в Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт 25 школьных зданий, работы будут софинансироваться из федерального бюджета. Губернатор региона Андрей Травников рассмотрел вопросы капремонта школ в ходе оперативного совещания в правительстве региона 28 февраля.

Министерство просвещения РФ в соответствии с поручениями президента России запустило программу модернизации системы общего образования, включающую проведение капитальных ремонтов школ. Средства софинансирования этих работ в Новосибирской области из федерального бюджета уже выделены.

В заявку от Новосибирской области в программу капитального ремонта на 2022-2023 года — программа рассчитана до 2026 года — вошли 25 зданий общеобразовательных организаций в 15 муниципальных образованиях. Это здания в 13 муниципальных районов и в двух городских округах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городе Обь и Новосибирске. На эти цели выделены средства в размере более 979 млн рублей.

«В первую очередь обращаюсь к главам городов и районов – сегодня пообъектный перечень спланирован только на первый этап программы капитального ремонта школ, этап 2022-23 годов, но даже этот этап по своим масштабам впечатляет. Двадцать пять объектов, и общая стоимость этапа программы более миллиарда рублей. Это вызов и возможности – в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующий этапы. Напомню, программа будут продолжаться до 2026 года. Необходимо не раскачиваясь, не откладывая в сторону, приступить к реализации наших планов на 2022-23 год», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, обращаясь к участникам заседания в правительстве региона в понедельник.

Между министерством просвещения Российской Федерации и правительством Новосибирской области от 24 января 2022 года заключено соглашение, предусматривающее расходы областного бюджета в объёме более 276 млн рублей. Вопрос о софинансировании программы из средств бюджета региона будет рассмотрен в ближайшее время.

Как отметил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Савостьянов, в школах Новосибирской области создаются все условия, отвечающие современным требованиям организации образовательного процесса. При этом значительной части школьных зданий требуется капитальный ремонт, необходимый, прежде всего, для создания безопасной и безаварийной обстановки.

Напомним, в августе сообщалось о планах по ремонту и строительству школ в Новосибирской области по проекту «Жильё и городская среда».