Завод «Сибит» увеличил производительность благодаря нацпроекту

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Завод «Сибит» увеличил производительность благодаря нацпроекту
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

Крупный производитель газобетона, новосибирский завод «Сибит» увеличил показатели производительности труда благодаря соответствующему национальному проекту, стартовавшему на предприятии осенью прошлого года.

Входящий в группу компаний «Главновосибирскстрой» завод «Сибит», выпускающий стеновые блоки, панели перекрытий и перемычки для жилищного, коммерческого и промышленного строительства, благодаря национальному проекту «Производительность труда» на 17% сократил время протекания процессов на пилотном потоке, на 26% снизил объёмы незавершенного производства и увеличил выработку на 12%.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал на предприятии в сентябре 2021 года. Пилотным потоком было выбрано производство армированных изделий, в частности, армированной сетки и каркасов. В числе первоочередных задач на пилотном участке было повышение производительности труда, в том числе, за счёт бережливых технологий и новой методологии оценки и управления показателями работы.

Завод «Сибит» увеличил производительность благодаря нацпроекту - Фотография
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

«Завод планирует нарастить выпуск высокомаржинальной продукции — армированных изделий в общем объеме производства с 3 до 8% по итогу 2023 года. В тоже время стоит задача не уменьшить объем производства стеновых блоков. Выпуск армированной продукции является очень трудоёмким, рост её доли в общем объёме производства может привести к снижению производительности на заводе. С помощью инструментов бережливого производства в компании планируют сбалансировать процесс и не допустить уменьшения объема производства стеновых блоков. Общая производительность должна вырасти не менее чем на 20% к концу 2023 года», — отметил директор завода «Сибит» Сергей Курдюков.

Итогом шести месяцев реализации национального проекта на предприятии стало снижение времени протекания процессов на четыре дня, то есть, 17%. Фактический показатель – 19,5 дней, показатель до проекта – 23,5 дня. Также произошло снижение незавершенного производства на 315 кубических метров (-26%). Фактический показатель – 900 кубических метров, показатель до проекта – 1215 кубических метров, а также увеличение выработки на 62,3 м3/сутки (+12%). Фактический показатель – 572,4  м3/сутки, показатель до проекта – 510 м3/сутки. Кроме того, проведена модернизация опрокидывающего манипулятора с эффектом три миллиона рублей в год. Также сотрудники компании самостоятельно разработали проект и провели модернизацию линии сырой резки массивов, который позволит ежегодно экономить более 1,5 млн рублей.

Как отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Камилла Волосская, завод «Сибит» стал вторым предприятием, входящим в группу компаний «Главновосибирскстрой», присоединившимся к национальному проекту «Производительность труда».

«Сейчас ещё два предприятия группы также планируют войти в проект. В компании уже занимались развитием своей производственной системы, были знакомы с бережливым производством. Очень важным, на мой взгляд, моментом стало то, что «Сибит» принимал участие во всех активностях и программах нацпроекта. Представители компании стали победителями конкурса «Лучшие практики наставничества» в регионе, поучаствовали в «Кубке рационализаторов», который проходил в Екатеринбурге, успешно завершили обучение и защитили проект по своему предприятию в программе «Лидеры производительности»»,рассказала Камилла Волосская.

Завод «Сибит» АО «Главновосибирскстрой» — ведущий производитель и поставщик автоклавного газобетона одноименной марки. Предприятие производит блоки «Сибит», которые активно применяются в строительстве коттеджей, офисных зданий, крупных торговых центров и многих других объектов. На сегодняшний день мощность завода на производственной площадке в Новосибирске составляет до 420 тыс. кубических метров продукции в год. Численность коллектива – около 400 человек.

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