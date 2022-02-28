Завод «Сибит» увеличил производительность благодаря нацпроекту

Крупный производитель газобетона, новосибирский завод «Сибит» увеличил показатели производительности труда благодаря соответствующему национальному проекту, стартовавшему на предприятии осенью прошлого года.

Входящий в группу компаний «Главновосибирскстрой» завод «Сибит», выпускающий стеновые блоки, панели перекрытий и перемычки для жилищного, коммерческого и промышленного строительства, благодаря национальному проекту «Производительность труда» на 17% сократил время протекания процессов на пилотном потоке, на 26% снизил объёмы незавершенного производства и увеличил выработку на 12%.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал на предприятии в сентябре 2021 года. Пилотным потоком было выбрано производство армированных изделий, в частности, армированной сетки и каркасов. В числе первоочередных задач на пилотном участке было повышение производительности труда, в том числе, за счёт бережливых технологий и новой методологии оценки и управления показателями работы.

«Завод планирует нарастить выпуск высокомаржинальной продукции — армированных изделий в общем объеме производства с 3 до 8% по итогу 2023 года. В тоже время стоит задача не уменьшить объем производства стеновых блоков. Выпуск армированной продукции является очень трудоёмким, рост её доли в общем объёме производства может привести к снижению производительности на заводе. С помощью инструментов бережливого производства в компании планируют сбалансировать процесс и не допустить уменьшения объема производства стеновых блоков. Общая производительность должна вырасти не менее чем на 20% к концу 2023 года», — отметил директор завода «Сибит» Сергей Курдюков.

Итогом шести месяцев реализации национального проекта на предприятии стало снижение времени протекания процессов на четыре дня, то есть, 17%. Фактический показатель – 19,5 дней, показатель до проекта – 23,5 дня. Также произошло снижение незавершенного производства на 315 кубических метров (-26%). Фактический показатель – 900 кубических метров, показатель до проекта – 1215 кубических метров, а также увеличение выработки на 62,3 м3/сутки (+12%). Фактический показатель – 572,4 м3/сутки, показатель до проекта – 510 м3/сутки. Кроме того, проведена модернизация опрокидывающего манипулятора с эффектом три миллиона рублей в год. Также сотрудники компании самостоятельно разработали проект и провели модернизацию линии сырой резки массивов, который позволит ежегодно экономить более 1,5 млн рублей.

Как отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Камилла Волосская, завод «Сибит» стал вторым предприятием, входящим в группу компаний «Главновосибирскстрой», присоединившимся к национальному проекту «Производительность труда».

«Сейчас ещё два предприятия группы также планируют войти в проект. В компании уже занимались развитием своей производственной системы, были знакомы с бережливым производством. Очень важным, на мой взгляд, моментом стало то, что «Сибит» принимал участие во всех активностях и программах нацпроекта. Представители компании стали победителями конкурса «Лучшие практики наставничества» в регионе, поучаствовали в «Кубке рационализаторов», который проходил в Екатеринбурге, успешно завершили обучение и защитили проект по своему предприятию в программе «Лидеры производительности»», — рассказала Камилла Волосская.

Завод «Сибит» АО «Главновосибирскстрой» — ведущий производитель и поставщик автоклавного газобетона одноименной марки. Предприятие производит блоки «Сибит», которые активно применяются в строительстве коттеджей, офисных зданий, крупных торговых центров и многих других объектов. На сегодняшний день мощность завода на производственной площадке в Новосибирске составляет до 420 тыс. кубических метров продукции в год. Численность коллектива – около 400 человек.