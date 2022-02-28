Глава Новосибирской области вошёл в лидеры среди губернаторов после истории с «новогодним талисманом»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошёл в группу лидеров «Национального рейтинга губернаторов», составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам января-февраля. Одним из факторов, сыгравших в пользу главы региона, стала его реакция на скандальную ситуацию с выбором талисмана «новогодней столицы России».

Как следует из опубликованных итогов исследования «Национального рейтинга губернаторов» Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», глава Новосибирской области Андрей Травников занял 16-е место в первой – лидерской группе по итогам января-февраля 2022 года.

Работу глав регионов оценивали эксперты в разных областях. Они отметили, что высокие позиции новосибирского губернатора в рейтинге достаточно долго остаются стабильными.

Высокой оценке Андрея Травникова, по мнению специалистов, послужило, в частности, одобрение его годового отчёта на сессии областного Заксобрания в феврале. Эксперты также отметили повышение кредитного рейтинга Новосибирской области благодаря позитивной динамике основных экономических показателей в 2021 году.

В числе факторов, поспособствовавших стабильному нахождению новосибирского губернатора в числе лидеров, эксперты назвали и эффективность борьбы с пандемией, а также интенсивное развитие здравоохранения в регионе. Специалисты, в частности, отметили, что региону удалось получить дополнительные федеральные средства на первичную медицинскую помощь, а это говорит в пользу лоббистского потенциала губернатора.

Эксперты обратили внимание и на планы по строительству в регионе нескольких автоматизированных мусоросортировочных комплексов. Реализовать этот проект предполагается в 2023-2024 годах.

Поводами для сохранения политического веса новосибирского губернатора стало также продолжение строительства крупных инфраструктурных объектов – таких, как многофункциональная ледовая арена, Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), четвёртый мост черед Обь и Восточный обход. Кроме того, сумму, которая заложена в бюджете на ввод объектов социальной инфраструктуры в Новосибирской области, эксперты назвали беспрецедентной – она составила порядка 20 млрд руб.

Авторы рейтинга также отметили, что в феврале главу Новосибирской области включили в президиум Комиссии по научно-технологическому развитию России, что, по мнению экспертов, поможет региону привлекать федеральные средства на развитие высокотехнологичных отраслей. Поддержку получила и инициатива Андрея Травникова о предоставлении налоговых преференций успешно работающим научно-образовательным центрам.

Ещё одним фактором, сыгравшим в пользу губернатора Новосибирской области, стала его реакция на разыгравшийся в начале февраля скандал с выбором талисмана Новосибирска как «новогодней столицы России».

«Спокойная позиция Андрея Травникова была одобрена экспертами «Национального рейтинга». Губернатор достаточно иронично порекомендовал муниципальным властям больше заниматься городскими проблемами», — отметили эксперты.

Напомним, после остановки голосования за талисман «новогодней столицы России» Андрей Травников призвал мэрию Новосибирска сосредоточиться на решении насущных вопросов, которые, в частности, связаны с подготовкой города к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023. Отметим, что в свете последних внешнеполитических событий проведение спортивного мероприятия оказалось под вопросом.