Сирены завоют в Новосибирской области в ближайшие дни

Юлия Моисеева
 
сирены
Фото: gorod.lv

Сигналы электросирен сработают в Новосибирской области в рамках проверки систем оповещения населения 2 марта. Жителей просят сохранять спокойствие.

В Новосибирской области проверят системы массового оповещения, в связи с чем будут включены электрические сирены. Соответствующие мероприятия запланированы 2 марта в 10.40.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 28 февраля.

«Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами», — говорится в сообщении властей.

Напомним, накануне в Новосибирске прошёл второй митинг за остановку боевых действий на Украине, в ходе которого, по неофициальным данным, было задержано более 20 человек. Всего, по информации соцсетей, в несанкционированной акции приняло участие порядка 400 человек. Первая протестная акция прошла в мегаполисе, а также в ряде других российских городов, 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной «спецоперации» на Донбассе.

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