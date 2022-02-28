Экс-замглавы новосибирского минтранса Ставицкого выпустили из СИЗО

Проходящий по делу о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий переведён из-под стражи под домашний арест.

Ленинский районный суд изменил меру пресечения находившемуся в следственном изоляторе бывшему заместителю министра Новосибирской области Сергею Ставицкому. Он отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба суда 28 февраля.

«Постановлением суда Ставицкому С.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток до 19 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Сергей Ставицкий обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан в марте 2021 года по делу о взятках в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.

По версии следствия, в период с марта по октябрь 2019 года экс-замминистра транспорта предложил главе ТУАД Михаилу Чуманову покровительство и помощь с дополнительным финансированием по госконтрактам за регулярную передачу денежного вознаграждения и оказание услуг имущественного характера. С октября 2019 года по декабрь 2020 года Ставицкий передал Чуманову более 1,5 млн руб.

Михаил Чуманов был задержан в декабре 2020 года.

Расследование уголовных дел в отношении обоих фигурантов было завершено в декабре 2021 года. Сергею Ставицкому было инкриминировано мошенничество, поскольку, как установили следователи, он получал взятки под видом аренды своего автомобиля, зарегистрированного на другое лицо.

21 января Ставицкому был продлён строк содержания под стражей до 25 февраля.