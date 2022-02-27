Сибирский ритейлер прокомментировал призывы перейти на российскую платёжную систему

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» призвала покупателей расплачиваться российской платёжной системой «МИР». В компании пояснили, с чем это связано.

В конце рабочей недели жители Барнаула обратили внимание на объявления, появившиеся на кассах в магазинах торговой сети «Мария-Ра» с призывами отдать предпочтение российской платёжной системе «МИР» при оплате товара.

Соответствующие сообщения с фото горожане публиковали в соцсетях.

На выходных «Мария-Ра» опубликовала в своём Instagram-аккаунте пояснение ситуации. В компании подтвердили, что рекомендуют покупателям расплачиваться картой «МИР», и рассказали, с чем это связано.

«Во-первых, в нашей компании планомерно идёт перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы ни было политическими событиями», — говорится в сообщении ритейлера.

В компании также подчеркнули, что сеть не ограничивает покупателей в выборе платёжной системы.

Напомним, 25 февраля в Сибири были приостановлены отгрузки дилерам новых автомобилей ряда европейских марок.