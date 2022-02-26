S7 Airlines отменила все рейсы в Европу на две недели

В связи с закрытием европейскими странами своего воздушного пространства для российских лайнеров, S7 Airlines отменила рейсы в 16 городов Европы и Средиземноморья.

25 февраля Польша и Чехия объявили о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов российских авиакомпаний. В связи с этим вторая по величине авиакомпания в России, входящая в холдинг S7 Group, приняла решение на шестнадцать дней, с 26 февраля по 13 марта, прекратить летать в города Европы и Средиземноморья.

В новостном Telegram-канале перевозчика сообщается, что отмене подверглись рейсы в 16 городов из маршрутной сети авиакомпании: Бургас, Барселону, Салоники, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Ниццу, Париж, Аликанте, Ларнаку и Пафос. Продажа билетов в эти города на рейсы после 13 марта на текущий момент также временно приостановлена.

«Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте s7.ru после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета», – говорится в сообщении авиакомпании S7 Airlines.

Вместе с тем, на официальном сайте авиакомпании в разделе «Информация об отмене и изменении рейсов» данных об отмене полётов в вышеуказанные европейские города пока нет. На условиях анонимности, источники «Континента Сибирь» в авиакомпании сообщили, что в контактном центре S7 Airlines вынужденные возвраты и обмены на текущий момент также не производятся, несмотря на большой поток обращений со стороны пассажиров.

Напомним, что с 24 февраля и до 2 марта были приостановлены вылеты из новосибирского международного аэропорта Толмачёво в Симферополь, Краснодар, Воронеж, Анапу, Геленджик и ряд других городов юго-востока России в связи с решением правительства РФ.