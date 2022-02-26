Чего можно ожидать от санкций, введенных против российских банков после начала спецоперации по принуждению Украины к миру, какие ограничения ждут банки и их клиентов, и как их можно преодолеть? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области ВЯЧЕСЛАВ БРЮХАНОВ.

– Вячеслав Владимирович, текущая экономическая ситуация меняется крайне быстро, в том числе в банковской сфере. Что бы вы могли сейчас порекомендовать тем, чья работа так или иначе связана с финансовым сектором? К чему следует готовиться?

– Все, что сейчас можно порекомендовать – это сохранять спокойствие и наблюдать за ситуацией, здраво соизмеряя свои потребности с финансовыми возможностями.

Еще вчера многие клиенты забеспокоились, начав читать новости о том, что все крупные банки России оказались в санкционных списках. Но банки заранее готовились к подобным сценариям и сейчас у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Банком России работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. 25 февраля четыре крупнейших по числу клиентов банка, одним из которых является и «Открытие», выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Мы все при любом развитии событий готовы продолжать работать в стандартном режиме. Интересы клиентов и партнеров максимально защищены: эти четыре системообразующих банка – Сбер, ВТБ, «Открытие» и Альфа-банк – обеспечивают бесперебойную работу более чем 70% российского финансового рынка. Что касается «Открытия», наш единственный акционер – Банк России, который имеет все необходимые ресурсы, чтобы как адресно помогать банкам, так и обеспечивать стабильность всей экономики. Таким образом, вне зависимости от применяемых санкций банковские услуги внутри страны и Новосибирской области в частности будут доступны в штатном режиме без каких-либо ограничений. Никаких изменений условий обслуживания не будет.

– Уже сегодня некоторые банки предупредили о том, что американские платежные сервисы, которые используются в «умных» устройствах, больше не смогут привязывать к себе банковские карты банков, попавших под санкции. Как вы считаете, стоит ли ожидать новых шагов в этом направлении?

– В интернет-банке и мобильном приложении банков будут доступны все привычные операции, в том числе операции оплаты услуг и переводы. Единственное, что может быть ограничено – это операции с использованием карт VISA и Mastercard за пределами Российской Федерации. Но здесь, в случае необходимости, можно воспользоваться переводом СБП на карту любого другого стандарта и любого другого банка. Либо, как вариант, если вы планируете поездку за границу, можно заранее снять необходимые средства в валюте и расплачиваться наличными. Однако о полной блокировке всех международных платежных систем речь не идет, поэтому на территории России их работа останется бесперебойной.

– Какие изменения могут коснуться работы компаний-партнеров банков, на которые были наложены санкции? Чего они могут потерять и как этих потерь можно избежать?

– Для юридических лиц, как и для физических все возможные запреты сводятся к трудностям при международных расчетов. Санкции, прежде всего, накладывают ряд ограничений на операциях в долларах и евро, а также на использование банковских карт за рубежом. В остальном работа будет вестись на прежних условиях без каких-либо изменений. Средства на счетах сохраняются в полном объеме и доступны для совершения операций в обычном режиме в офисах и банкоматах банка и банков-партнеров, а также в интернет-банке. Все операции в РФ банк продолжит выполнять в обычном режиме. Для компаний, пользующихся кредитными предложениями, условия по ним также останутся прежними.