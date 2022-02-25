Проходящего по делу о взятках экс-руководителя новосибирского ТУАД отпустили из-под стражи

Суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову, проходящему по делу о взятках. Он освобожден из-под стражи.

Информация об изменении меры пресечения в отношении экс-руководителя ТУАД Новосибирской области Михаила Чуманова опубликована на сайте Железнодорожного суда Новосибирска.

«Железнодорожным районным судом г. Новосибирска по ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л.Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М.В.», — указано в сообщении.

Уточняется что постановление суда не вступило в законную силу.

Бывший глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов был задержан правоохранителями в декабре 2020 года по подозрению в получении взяток за содействие предпринимателям в проведении дорожных работ. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в виде 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство при заключении контрактов и приемке работ. Посредником при передаче денег выступал его брат.

В числе фигурантов дела также оказались сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин и бизнесмен Самир Асадуллаев, который представлял интересы ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».

В декабре прошлого года Асадуллаева признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Бизнесмену назначили наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в деле о взятках в ТУАД Новосибирской области также фигурирует бывший заместитель министра транспорта региона Сергей Ставицкий. По данным следствия, Ставицкий предложил главе ведомства помощь с дополнительным финансированием по госконтрактам и общее покровительство взамен на регулярную передачу денег и оказание услуг имущественного характера. Расследование уголовных дел в отношении Сергея Ставицкого и Михаила Чуманова было завершено в декабре прошлого года.

Отметим, в конце ноября в Новосибирской области был назначен новый начальник ТУАД. Им стал Владимир Воспанчук.