Президент ВТБ обратился к клиентам и партнерам банка

Глава банка ВТБ Андрей Костин попросил «ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию».

Уважаемые клиенты, партнеры и акционеры Банка ВТБ!

Дорогие друзья!

Я нечасто обращаюсь к вам напрямую: хорошие вести от банка не требуют дополнительной поддержки от его руководителя. Но уже второй раз за последние годы жизнь дает мне повод лично рассказать вам о том, что мы делаем, чтобы защитить ваши интересы.

В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает всё для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим.

Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору.

Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая, безусловно, банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь.

Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы «знающих экспертов» и громкие заголовки СМИ. Пусть источником информации для принятия решения в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, наша «горячая линия» и сотрудники банка. Даже если на какой-то из ваших вопросов мы не сможем дать оперативный ответ, мы обязательно вернемся к вам с этим ответом в ближайшее время.

Друзья!

Я искренне считаю, что мы давно уже стали друзьями, ведь друзья познаются в беде, а вместе мы прошли уже не один экономический и даже эпидемиологический кризис. Мы обязательно справимся и на этот раз. Сомнений в этом у меня нет и быть не может.

С уважением,

Андрей Костин,

Президент – председатель правления ПАО Банк ВТБ