В НГУ прокомментировали задержание студента, вывесившего флаг Украины на окне общежития

В пятницу, 25 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что студент Новосибирского государственного университета (НГУ) был задержан после того, как вывесил на окне общежития флаг Украины.

Об инциденте, в частности, рассказал Telegram-канал «Сибирьмедиа».

Как следует из сообщения, студента факультета информационных технологий НГУ, вывесившего флаг Украины на окне общежития, забрали в отдел полиции. До этого к молодому человеку подошёл заведующий общежитием и сказал, что тот нарушает внутренние правила.

В пресс-службе НГУ факт задержания студента подтвердили.

«По информации, которая поступила в университет, задержан студент третьего курса факультета информационных технологий. По информации из открытых источников, флаг действительно висел на окне общежития. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов со студента была взята объяснительная по поводу произошедшего. Другие детали университету неизвестны», — сообщили в университете «Континенту Сибирь».

В ГУ МВД по Новосибирской области к моменту публикации сообщили, что информация об инциденте уточняется.

Напомним, 24 февраля новосибирцы вышли на несанкционированную акцию протеста в связи с началом военной спецоперации на Донбассе. По данным областных властей, были задержаны 20 человек, на восьмерых из них составлены административные протоколы.