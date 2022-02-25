Пресс-служба банка ВТБ в Сибирском федеральном округе рекомендовала клиентам банка отказаться от использования PAY-сервисов компаний Google и Apple и вернуться к пластиковым картам.

В остальном, по их словам, банк продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме, включая выдачу наличных и валютные операции. Однако переводы за рубеж недоступны.

«Клиентам, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ для проведения транзакций», – сообщают представители банка.

Мобильные клиенты самого банка продолжают функционировать, несмотря на то, что их скачивание с AppStore и Google Play уже невозможно. «Банк попал в список полной блокировки, – прокомментировал текущую ситуацию генеральный директор компании Globus Павел Короткий. – У ВТБ было очень много мобильных приложений и все они сейчас удаляются из сторов. Очень печально, что десятки людей, работавших над ними, могут потерять работу буквально из-за одного росчерка пера».

Банк России подтвердил, что PAY-сервисы от Google и Apple уже прекратили работу с картами всех банков, попавших в санкционный список. Об отказе работы «вендорских» сервисов, например, Samsung Pay, регулятор не сообщил, но ПСБ уже подтвердил его отключение, ВТБ пока нет.

В связи со сложившейся ситуацией президент ВТБ Андрей Костин подготовил личное обращение к клиентам и партнерам банка.