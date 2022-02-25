В Сбере ответили на распространенные вопросы клиентов по работе банка в текущих условиях

Татьяна Матвеева
 
В Сбере ответили на распространенные вопросы клиентов по работе банка в текущих условиях

На фоне сложной текущей экономической ситуации в Сбере прокомментировали «Континенту Сибирь» наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся деятельности банка.

– Какие ограничения возникли после введения санкций?
– Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

– Как купить или продать валюту?
– Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

– Можно ли получить валюту со своего счета?
– Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

– Если нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом, как это сделать?
Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.  Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

– Можно ли пользоваться за рубежом картой Сбера?
Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

– Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

– Можно ли расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
–  Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.

– Повлияли ли санкции на операции с ценными бумаги?
Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.

–  Можно ли осуществлять операции с иностранными ценными бумаги?
Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже  иностранных ценных бумаг доступны.

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