В Сбере ответили на распространенные вопросы клиентов по работе банка в текущих условиях

На фоне сложной текущей экономической ситуации в Сбере прокомментировали «Континенту Сибирь» наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся деятельности банка.
– Какие ограничения возникли после введения санкций?
– Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
– Как купить или продать валюту?
– Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
– Можно ли получить валюту со своего счета?
– Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.
– Если нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом, как это сделать?
– Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
– Можно ли пользоваться за рубежом картой Сбера?
– Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.
– Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
– Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
– Можно ли расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
– Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.
– Повлияли ли санкции на операции с ценными бумаги?
– Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.
– Можно ли осуществлять операции с иностранными ценными бумаги?
– Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны.