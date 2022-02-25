В Новосибирске могут появиться 252 новых троллейбуса

В 2022 году мэрия Новосибирска ждёт масштабного обновления троллейбусного парка мегаполиса в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По запросу «Континента Сибирь» в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали о планах муниципалитета по обновлению городского электротранспорта в ближайшие годы.

Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области мэрией Новосибирска сформирована заявка на участие в 2022-2024 годах в программе обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках заявки муниципалитету должны передать 87 единиц новых троллейбусов, первые 52 из которых должны поступить в 2022 году, а ещё 35 – в 2023 году.

Одновременно администрация Новосибирска с региональным минтрансом работают над ещё более масштабным проектом. В рамках исполнения мероприятий по подготовке Новосибирска к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 власти города и области прорабатывают возможность закупки троллейбусов с увеличенным автономным ходом в объеме не менее 200 единиц с поставкой в 2022 году. Таким образом, совокупный объём новых троллейбусов в 2022 году может достигнуть 252 единиц.

В мэрии Новосибирска нашему изданию сообщили, что при поступлении в МКП «ГЭТ» новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом планируется организация троллейбусных маршрутов № 7а «Станиславский ж/м-Новосибирский автовокзал-Главный» и № 29а «Южно-Чемской ж/м-ЖК «Новомарусино», № За «Родники»-ул. Ленинградская» и № 36т «ул. Лазурная-вокзал Новосибирск-Главный».

Также в ближайшие годы обновление ожидает и трамвайный парк мегаполиса. В рамках той же заявки по нацпроекту БКД Новосибирск запросил 22 трамвайных вагона, которые должны поступить в город в 2024 году. Кроме того на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь» проводится программа модернизации трамвайных вагонов с большим сроком эксплуатации, в рамках которой в 2022-2024 годах предусмотрено ежегодное обновление не менее 5 трамвайных вагонов.

Напомним, что ранее муниципальные власти сообщили «Континенту Сибирь», на какие существующие городские маршруты распределяют 150 новых автобусов, поступающих в мегаполис, и какие маршруты общественного городского транспорта будут возобновлены или вновь созданы благодаря закупленному подвижному составу.