В Новосибирске обвиняемый в «минировании» зданий судов проведет месяц под арестом

В Новосибирске избрана мера пресечения местному жителю, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Мужчина сообщил в экстренные службы о минировании зданий двух судов Новосибирской области.

Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч.3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти). Он будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года, сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что в конце января текущего года мужчина позвонил на горячую линию по номеру «112» и сообщил о том, что в Железнодорожном районном суде Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма — здания якобы заминированы. На место прибыли правоохранители, а сотрудники и посетители судов были эвакуированы. После обследования зданий было установлено, что сообщение является ложным — в помещениях не были обнаружены взрывчатые вещества.

«Своими умышленными действиями Захаров И.Н. отвлек силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по городу Новосибирску», — указано в сообщении.

Напомним, в начале января Новосибирск накрыла волна сообщений о возможном минировании. Сообщения о минировании получили 19 судов региона, из зданий были эвакуированы работники и посетители. 19 января из-за угрозы взрыва в Новосибирской области проводилась эвакуация школ. Позже стало известно о том, что сообщение о минировании поступило в Новосибирский государственный университет, где также прошла эвакуация.

По фактам ложных сообщений о минировании образовательных учреждений сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку.