Сбербанк намерен потребовать банкротства ООО «Дядя Дёнер»

Сбербанк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом.

Уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании сети стритфуда «Дядя Дёнер» несостоятельной ПАО Сбербанк опубликовано на портале «Федресурс» 22 февраля.

Отметим, по данным сайта «Электронное правосудие», в настоящее время судебное разбирательство ведется по одному исковому заявлению в отношении ООО «Дяди Дёнер», истцом которого выступает Сбербанк. Оно было подано в июле прошлого года. Согласно документам, ПАО Сбербанк обратилось с иском об обращении взыскания на заложенное имущество. Речь идет о 42 павильонах компании, которые были предоставлены в залог в рамках оформления кредита ООО «Дядя Дёнер» в Сбербанке в 2018 году.

В дело в качестве третьего лица вступил Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, выступавший поручителем — его требование аналогично ПАО Сбербанк. Как сообщалось летом 2021 года, сумма непогашенных обязательств по кредиту «Дяди Дёнера» на тот момент составила около 27 млн рублей.

Напомним, в 2021 году основанное в Новосибирске ООО «Дядя Дёнер» дважды допустило дефолт по облигациям. Так, объем неисполненных обязательств по 1-й эмиссии составил 554 800 рублей, по второй — около 20 490 408 руб. Представители владельцев облигаций по обоим выпускам компании приняли решение о подаче исковых заявлений в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. Сумма исковых требований по первому выпуску — 60 690 408 руб., по второму выпуску — 50 554 800 рублей.

Отметим, в середине февраля появилась информация о том, что компания «Купол» намерена обратиться в арбитраж с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Об этом сообщило ООО «ЮЛКМ», представляющее владельцев облигаций 2-го выпуска сети быстрого питания.

«Континент Сибирь» подробно рассказывало о сложившейся вокруг ООО «Дядя Дёнер» ситуации. О том, что происходит с новосибирской сетью стритфуда и как дальше будет развиваться ситуация — читайте в нашем материале.