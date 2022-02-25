Экс-замгубернатора Курганской области возглавил «Новосибирскавтодор»

В АО «Новосибирскавтодор» произошли кадровые изменения. Новым генеральным директором компании назначен бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев.

О назначении бывшего замгубернатора Курганской области, экс-руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Анатолия Воробьева на должность генерального директора АО «Новосибирскавтодор» сообщает пресс-служба компании. Он назначен на должность с 25 февраля.

«Юрий Бондаренко с 22 февраля 2022 года покинул пост генерального директора АО «Новосибирскавтодор» в связи с переходом на новое место работы», — указано в сообщении. Он занимал указанную должность с июня 2019 года.

Анатолий Воробьев родился 20 июня 1980 года в городе Гай Оренбургской области. В 2001 закончил Томский политехнический университет по специальности «Геофизические методы разработки месторождений полезных ископаемых», в 2002 году — по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2003 году Воробьев закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по направлению «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

В разные годы Анатолий Воробьев работал слесарем по ремонту автомобилей Александровского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Томсктрангаз», мастером линейно-эксплутационной службы газового промысла ОАО «Томскгазпром». С 2006 по 2012 год занимал должность замначальника Нижневартовской промышленной площадки Александровского линейного производственного управления ООО «Газпром трансгаз Томск». В 2012 году был назначен на должность начальника Нижневартовского линейно-производственного управления ООО «Запсибтрансгаз» (СИБУР).

В январе 2019 года Анатолий Воробьев занял должность заместителя губернатора Курганской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что мировой суд назначил директору по строительству «Новосибирскавтодора» штраф в размере свыше 4,3 млн рублей за нарушения сроков проведения ремонтных работ улицы Волочаевская в Новосибирске.