«МегаФон» выяснил, куда уезжают новосибирцы

Число абонентов-новосибирцев, которых привлекает жизнь в пригороде, за год увеличилось на 19%. Такие данные получили в «МегаФоне» после изучения мобильного трафика в пригородах Новосибирска и других малых поселениях. По данным «МегаФона», среднестатистический сельчанин скачивает сегодня на 12% больше трафика, чем новосибирец.

Среди преимуществ переезда связисты выделяют возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами как в мегаполисе. Чаще всего жители региона выбирают пригород Новосибирска: Новосибирский, Искитимский, Коченевский, Колыванский, а также Сузунский, Тогучинский и Черепановский районы.

За последний год «МегаФон» модернизировал и построил базовые станции в 97 населенных пунктах области. При этом в 20% из них оператор впервые запустил LTE. Более 22 тысяч сельчан теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G.

Активнее всего строительство шло в Новосибирском, Тогучинском, Искитимском, Сузунском, Кочковском и Мошковском районах. Также оператор значительно увеличил емкость сети в Новосибирске и Бердске.

Аналитики зафиксировали здесь новых абонентов из близлежащих городов, а также других регионов – Алтайского и Красноярского края, Томской области и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.

Особенностью этого года стало и то, что любители свежего воздуха живут за городом круглый год и не спешат возвращаться в мегаполис даже поле окончания дачного сезона. В популярных у новосибирцев поселках и селах летом и зимой разница мобильного трафика не превышает 8%.

Среди наиболее активных абонентов – жители отдаленных сел Кама в Куйбышевском районе, Новоселье в Купинском районе, Усманка в Кыштовском районе, Журавка и Шипицыно в Чистоозерном районе, а также Шурыгино в Черепановском районе.

В целом общий объем трафика в Новосибирской области вырос в 1,5 раза, а средняя скорость 4G достигла 38,21 Мбит/с – по данным исследования международной компании Ookla это лучший результат в регионе.