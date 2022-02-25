Жителей новосибирского правобережья разбудил ночной взрыв

Взрыв газового баллона с последующим пожаром произошёл на стройке многоэтажного дома в Новосибирске на улице Прибрежной в ночь на 25 февраля. По данным спасателей, никто не пострадал.

В ночь на 25 февраля жители правого берега Новосибирска услышали резкий хлопок – как рассказали в ГУ МЧС по региону, на крыше строящегося многоэтажного дома по улице Прибрежной в Железнодорожном районе произошёл взрыв газового баллона, после которого начался пожар.

Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 01:30. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.

«В течение пяти минут первые пожарные расчёты прибыли на место вызова. В это время происходило горение гидроизоляции на кровле кирпичного здания, которое имеет переменную этажность — от 19 до 24-х этажей. Пожар произошёл на кровле на уровне 19-го этажа. Сотрудники МЧС России в течение часа ликвидировали открытое горение», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, огонь мог распространиться на десять пропановых газовых баллонов.

В результате пожара повреждена гидроизоляция на кровле на площади 190 кв. м. Точную причину произошедшего предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

По данным соцсетей, загоревшийся дом принадлежат жилкомплексу «Беринг», застройщиком которого является ГК «Новый мир».

Напомним, в декабре 2021 года произошёл пожар на складе производителя мороженого под Новосибирском.