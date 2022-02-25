Что происходит с рынком авто с пробегом в Сибири?

Продажи авто с пробегом по итогам 2021 года показали гораздо более высокую динамику на фоне проблемы дефицита новых автомобилей. Как следствие, рынок авто с пробегом стал для его участников еще более привлекательным для развития. Как меняется расклад сил на этом рынке, стоит ли ожидать «зачисток» со стороны государства, какие марки и модели вырвались в лидеры — в материале «Континента Сибирь».

Динамика рынка

По данным агентства «Автостат Инфо», по итогам 2021 года в Сибири было зарегистрировано на 46,9% больше автомобилей с пробегом, чем годом ранее. Для сравнения: по сегменту новых автомобилей этот показатель составлял всего лишь 1%.

На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен в 2021 году логично было бы предположить, что покупатели должны были бы обратить свое внимание на рынок авто с пробегом. Однако с другой стороны, не имея возможности купить новый автомобиль или отложив его покупку, многие клиенты продолжили ездить на своих действующих автомобилях, тем самым снизив предложение. Согласно данным Maxposter и CM.Expert, количество объявлений на классифайдах со стороны физлиц в СФО уменьшилось. В итоге выросла доля профессиональных участников на фоне падения спроса со стороны физлиц.

Рост цен в сегменте новых автомобилей повлиял и на рынок подержанных автомобилей. Согласно данным «Авито Авто», средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 тыс. рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. Непосредственно в Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 50% по сравнению с 2020 годом и составила 450 тыс. рублей.

Если рассматривать распределение продаж между сибирскими регионами, то если по рынку новых автомобилей впереди по объемам находится Кузбасс, обгоняющий Новосибирскую область, то на рынке авто с пробегом все оказалось наоборот. По объемам рынка, по данным «Автостат Инфо», лидирует Новосибирская область, за которой следуют Красноярский край и Кузбасс. Вместе с тем, по данным «Авито Авто», доля Новосибирской области в общероссийском объеме составила лишь 0,93%. Таким образом, у регионов Сибири сохраняется большой потенциал для дальнейшего роста.

Топ марок и моделей

В отличие от сегмента новых автомобилей, отечественная LADA не стала лидером рынка по вторичному рынку Сибири, но тем не менее заняла почетное 2-е место. В целом, по данным «Автостат Инфо», топ-5 по Сибири сформировали Toyota, LADA, Nissan, Honda, Hyundai. А вот лидер среди иномарок на рынке новых автомобилей — корейский бренд KIA — лишь на 8-й позиции, хотя в отдельных регионах, например Томской области, он все же вошел в топ-5.

Примечательно и наличие в пятерке бренда Honda, который максимально сократил свое присутствие на территории России, анонсировав прекращение поставок оставшимся официальным дилерам, и следовательно, занимает символическую долю на рынке новых автомобилей. Тем не менее количество регистраций автомобилей с пробегом этой марки за год увеличилось на 179%. Хедлайнерами бренда стали модели Fit и CR-V.

В свою очередь Toyota, благодаря бессменным моделям Camry, Corolla и RAV4 заняла не только первую строчку в абсолютных цифрах, но и показала один из самых высоких приростов среди марок — 149%. Максимальный прирост продемонстрировал бренд Daihatsu, входящий в состав Toyota, — он составил 363%. Кроме того, бренд Toyota также отличает высокий средний доход с каждого проданного дилером автомобиля с пробегом – об этом свидетельствуют данные Maxposter по СФО.

Что касается LADA, то, несмотря на второе место, в некоторых регионах она все же оказалась на первой строчке, например в Томской области. Не удивительно, что в пятерку самых регистрируемых на рынке автомобилей с пробегом в СФО вошли только автомобили Toyota и LADA — Toyota Corolla, Toyota Camry, LADA 2107, LADA Niva и Toyota RAV4.

Если же посмотреть на данные MaxPoster по лидерам среди моделей с точки зрения оборачиваемости склада у дилеров, то в первой пятерке по СФО оказываются KIA Rio, Hyndai Solaris, LADA Granta, Toyota Camry, Renault Duster – их отличает минимальное число дней в продаже.

Среди премиум-брендов так же, как на рынке новых автомобилей, 1-е место по итогам 2021 года занял Lexus, за которым следом идут Mercedes-Benz, BMW, Audi. Однако характерным отличием можно считать наличие на 5-м месте японской марки Infiniti. На рынке новых автомобилей она занимает гораздо более низкие строчки, что может быть обусловлено небольшим количеством официальных дилеров в Сибири.

Так же, как на рынке новых автомобилей, самой популярной моделью в премиум-сегменте по итогам года остался кроссовер Lexus RX. Далее в рейтинге расположились Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5-Series и Infiniti QX70.

Кто с кем конкурирует?

Если в целом посмотреть на российский рынок авто с пробегом за последние 20 лет, то можно заметить, что он больше по объему, чем рынок новых автомобилей, меньше подвержен турбулентности и развивается гораздо более стабильно.

О том, что для дилеров сегмент авто с пробегом будет более перспективным и интересным, чем привычный сегмент новых автомобилей, говорится уже не первый год. И действительно, уровень проникновения автодилеров в этом сегменте стабильно растет. На фоне зарегламентированного дистрибьюторами рынка новых автомобилей направление авто с пробегом выглядит более гибким. Дилер сам формирует сток, может самостоятельно продвигать себя и выстраивать собственный бренд, ему не нужно идти на компромисс в вопросах, где сталкиваются интересы бизнеса и необходимость выполнения стандартов дистрибьютора. Кроме того, рынок авто с пробегом отличает возможность зарабатывать на большем количестве направлений. Так, еще до пандемии многие дилеры торговали новыми автомобилями в минус, зарабатывая лишь на допуслугах и сервисе. На этом фоне рынок авто с пробегом пока дает возможность получать прибыль и с каждого проданного кузова. Подход кумулятивной маржи на этом рынке пока имеет ограниченное распространение.

Помимо дилеров, в сегменте авто с пробегом работают и различные независимые игроки рынка — автосалоны, которые изначально специализировались на этом сегменте. Однако большую часть рынка до сих пор составляют перекупы. Опрошенные «Континентом Сибирь» эксперты оценивают их долю в 85–97% рынка. Поэтому на сегодня дилеры и независимые игроки рынка конкурируют не между собой — их главными соперниками являются перекупы.

«По моим прогнозам, рынок авто с пробегом будет сильно расти еще лет пять, и чем больше будет конкуренция, тем сильнее он будет расти. Когда в Новосибирске было около 300 компаний по привозу авто с аукционов, мы возили тысячи машин в год, а когда стало пять, мало кто вообще знал, что можно привезти. Конкуренция создает рынок. Даже если в Новосибирске будет 50 компаний, то всем будет только лучше. Ведь чем больше конкурентов на рынке, тем меньше надо рекламы в бизнесе по продаже авто с пробегом. Главный конкурент сегодня для цивилизованных участников рынка — это действительно не салоны, а перекупы, их доля сегодня составляет 97% от рынка всех продаж», — делится мнением с «Континентом Сибирь» основатель компании «РДМ-Импорт» Роман Облецов.

Оправданна ли экспансия на рынке авто с пробегом в текущей ситуации?

Одним из главных ньюсмейкеров в сегменте авто с пробегом в Новосибирске в 2021 году можно считать компанию AutoCity. Ее бизнес начинался с салона на Волочаевской, к которому в дальнейшем добавился салон на Красном проспекте (в здании «Мегаса» около Автовокзала), а также кузовной центр на Выборной. В 2021 году компания продолжила увеличивать масштабы своей деятельности — 1 декабря был торжественно открыт новый салон во Владивостоке, а в середине декабре запущен автокомплекс на Большевистской общей площадью 1500 кв. м, который стал самым большим в Новосибирске.

Под новый год компания Autocity также взяла под управление салон Drivexpo, находящийся на территории Экпоцентра на улице Станционной. По словам основателя сети Autocity Евгения Пшеничникова, мощности этой площадки позволяют размещать 1000 автомобилей с возможностью увеличения до 5000. Первоначально площадь салона составит 8000 кв. м, однако в дальнейшем Autocity рассматривает возможность ее увеличения в два раза. Масштабированию бизнеса способствует и наличие рядом с Экспоцентром неосвоенных земельных участков, позволяющих в перспективе построить на них дополнительные автосалоны. Таким образом, речь может идти о формировании «автокластера», где будет сконцентрирована продажа автомобилей с пробегом для удобства покупателей.

Компания анонсировала дальнейшую экспансию. В I квартале в городе, по данным компании, можно ожидать запуск еще 1–2 автосалонов. В настоящее время компания также осуществляет строительство автокомплекса на Тайгинской, где рассматривается возможность продавать не только авто с пробегом, но и новые автомобили в статусе официального дилера.

Участники рынка не удивлены такой экспансией. «AutoCity все правильно делает — они занимают перспективные площадки, пока не подтянулись другие игроки. Новосибирск продает 100–130 тысяч авто с пробегом в год, рынок большой, а именно крытых автосалонов по-прежнему очень небольшое количество. Они видят перед собой резко растущий рынок, поэтому и сами вкладываются в расширение. Тем более что у компании есть наработанные схемы поставок из Японии», — отметил один из участников авторынка на условиях анонимности. С ним согласен и другой собеседник «Континента Сибирь». «От коллег по рынку слышал про AutoCity только хорошее, нравится их подход и энтузиазм. Они привносят цивилизованный формат торговли, и если доверие к автосалонам будет расти, то все от этого выиграют», — отмечает Роман Облецов.

Некоторые собеседники издания отмечают, что по уровню амбиций AutoCity можно сравнить с федеральным холдингом «КЛЮЧАВТО» на рынке новых автомобилей, который за 2021 год также прирос большим количеством новых салонов. По словам участников новосибирского рынка, AutoCity за несколько лет проделал большой путь с точки зрения трансформации. То, что компания представляла собой в начале, и то, что она представляет собой сейчас, — две разные организации. «На мой взгляд, AutoCity идет правильным путем, наращивая свое присутствие и активно открывая новые точки. Но в этой ситуации важно обеспечивать доступность автомобилей и поддерживать определенный уровень бизнес-процессов. Пока эффективных в экстенсивном развитии компаний на этом рынке, кроме FreshAuto, я не наблюдал. Но команда AutoCity сильная и очень заряженная, думаю, у них должно получиться», — отметил «Континенту Сибирь» директор центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов.

Вычистит ли государство авторынок?

У активного развития участников рынка авто с пробегом есть и другое возможное объяснение. Некоторые собеседники «Континента Сибирь» высказали мнения о том, что рынок может претерпеть существенные изменения из-за роста влияния государства.

«Думаю, что доминированию перекупов скоро придет конец — в ближайшие пару лет рынок будет основательно вычищен государством. Никто пока об этом публично не говорил, но с 2017 года государство осуществляет вполне конкретные шаги регулятора, которые не могут не затронуть авторынок. По логике вещей он просто будет следующим на очереди. Ведь речь о большом рынке и больших деньгах. Если бы не коронавирус, это произошло бы быстрее», — рассуждает один из крупных участников сибирского рынка авто с пробегом.

Говоря о регуляторной политике, он в первую очередь ссылается на ФНС. «Я слышал о делах, когда налоговики объединяли раздробленные компании, работавшие по упрощенке, и насчитывали 430 млн дохода. И эти штрафы относятся к далекому 2014 году. Сейчас налоговая копит данные. Она уже пару лет как оцифрована. Выводы делайте сами, — продолжает собеседник издания. — Есть и другие факторы, например, экономическое давление со стороны банков. Таким образом, я думаю, что в ближайший год или два силами регулятора рынок зачистят. Перекупам осталось жить 2–3 года, а дальше могут быть крупные штрафы, уголовные дела. Но это не означает, что об этом всем будут говорить публично. Эти процессы могут быть незаметны для широкой аудитории. Появится одно дело, второе, и так далее, остальные участники рынка сами сделают для себя выводы».

«Сейчас у перекупов «головокружение от успеха» — цены на автомобили ползут вверх, они перепродают машины с пробегом, не вкладывая в них почти ничего. Подсчитав маржу с каждого автомобиля, начинают расти количественно, арендуют здания, ставят 5-10 менеджеров активных продаж и потом считают деньги. Но это подход одного дня, – делился наблюдениями с «Континентом Сибирь» в декабре 2021 года совладелец, коммерческий директор ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Renault, Mazda, Haval, Audi, Volkswagen, Skoda в Кемерове) Владимир Рыкунин. – Уже завтра ситуация может измениться, а с клиентами надо работать и дальше. У нас на этот счет принципиальная позиция – мы не продаем автомобили перекупам и готовы работать только с конечными покупателями».

По его прогнозам, когда перекупов уберут, рынок станет очень емким. Он будет цивилизованнее, системнее. С крупными и понятными игроками, которые пока еще юридически не могут полноценно в него войти. «Многие участники рынка это прекрасно понимают, а пока готовят для этого почву. Показывают, что машины лучше покупать цивилизованно, что это нормально и безопаснее. Попутно расширяют географию присутствия. Так что нормальный рынок подержанных авто только только встает на ноги. И все на нем только начинается», — резюмирует собеседник «Континента Сибирь».

Впрочем, другие участники рынка выражают сомнения в том, что такой прогноз реализуется. «Не согласен с прогнозом о законодательном вычищении перекупов. Сами власти и особенно ГИБДД очень заинтересованы в их работе, особенно в количестве сделок. И если бы власти захотели «зачистить» перекупов, то давно бы это сделали. Кроме того, на сегодня есть множество других отраслевых рынков, нуждающихся в регулировании, например, рынок недвижимости. Там ситуация сложнее и с агентами, и с перекупами, и больше рисков», — считает Иван Беланов.

С тем, что стоит ожидать «зачистки» авторынка со стороны государства, не согласен и еще один собеседник издания. «Что касается налоговых проверок, то они были, есть и будут. Станут ли их использовать для того, чтобы убрать небольших игроков с рынка? Сомневаюсь, есть простое решение — можно возобновлять деятельность через другое физлицо или юрлицо. Другой вариант — введение системы автоаукционов, когда обяжут всех автовладельцев сдавать туда машины для реализации. Этот вариант очень громоздкий и очень политический — будет затронут вопрос свободы распоряжаться своей собственностью. Даже сейчас многие автовладельцы буквально гордятся тем, что продают машины сами, не прибегая к услугам автосалонов. Представьте, что будет в случае тотального запрета на возможность самостоятельной продажи и обязательной сдачи автомобиля для реализации автоброкеру. Может быть, в этой системе и есть плюсы, но для внедрения системы такого масштаба, мне кажется, и государство, и авторынок еще не дозрели», — отмечает на условиях анонимности один из участников новосибирского авторынка.

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