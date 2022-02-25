Первый за Уралом комплекс для очистки сточных вод построят в Новосибирске летом

Комплекс централизованной очистки сточных вод планируется построить в Новосибирске уже летом 2022 года – до введения в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены на левом берегу Оби. Аналогичные объекты работают в России лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

Сооружения для централизованной очистки сточных вод в Новосибирске предполагается построить в левобережье города до открытия нового ледового дворца, запланированного на вторую половину 2022 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это обязательное экологическое требование для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимость строительства сооружений – 1,4 млрд руб. Основные средства поступят из федерального бюджета.

«Новосибирск — первый город за Уралом, который строит централизованные очистные сооружения ливневых стоков. Подобные сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Технологическая схема, которая здесь будет применяться, будет немного отличаться, но в целом копирует очистную схему Санкт-Петербурга», — цитирует пресс-служба мэрии Новосибирска директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика.

Система включит в себя два крупных объекта – коллектор протяжённостью 1,7 км и диаметром от 1,2 до 1,5 м, который будет принимать стоки с улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса, и непосредственно комплекс очистных сооружений. Она будет работать в автоматическом режиме, за функционированием объекта будут следить семь сотрудников.

Объём очистных сооружений рассчитан на 10 тыс. кубометров воды. Залповый выброс составит 3900 литров в секунду.

Всего, по данным мэрии, в Новосибирске около ста выпусков в реку Обь, которые нуждаются в очистке.

Ранее сообщалось о том, что гостиницу «Турист» могут не ввести в эксплуатацию к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске.