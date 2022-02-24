Зампред по социальным вопросам покинул правительство Кузбасса

Заместитель председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития Алексей Цигельник ушёл в отставку. О подробностях увольнения чиновника пока не сообщается.

Об отставке заместителя председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития Алексея Цигельника сообщил 24 февраля «Интерфакс» со ссылкой на приёмную зампреда.

Как сообщили в приёмной, до 5 марта чиновник находится в отгулах, после чего он покинет свой пост.

О причинах увольнения Алексея Цигельника, а также о том, кто займёт его место, не сообщается.

Алексей Цигельник работал в должности заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросом социального развития с 2019 года. На этом посту он курировал деятельность департамента соцзащиты населения и управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области. Зампред получил в регионе известность благодаря разъяснениям политики правительства Кузбасса в сфере охраны здоровья населения.

Напомним, в ноябре 2021 года глава Кузбасса Сергей Цивилёв отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслав Старченко за банкет в день трагедии на шахте «Листвяжная».