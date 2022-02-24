Охота за кадрами: как компаниям малого бизнеса быстро привлечь новых сотрудников?

Директор event-агентства "Из Лондона", основатель "Клуба Директоров", эксперт по организации и проведению корпоративных и бизнес-мероприятий, бизнес-тренер, специалист по ресурсному консультированию

Многие топ-менеджеры на определенном этапе развития своей карьеры сталкиваются с так называемым карьерным тупиком. Это когда начинает казаться, что развиваться больше некуда. Все варианты,...