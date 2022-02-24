Охота за кадрами: как компаниям малого бизнеса быстро привлечь новых сотрудников?

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Руководство ТРЦ «Галерея» отключило электричество точке сети New York Pizza
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В Новосибирской области до конца года отремонтируют 54 километра трасс со школьными маршрутами
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Экс-директору Новосибирского авиаремонтного завода вынесен приговор за хищения на предприятии
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Компания РЖД отправит дополнительные поезда с юга России
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Арестованного экс-прокурора Новосибирской области выселяют из служебного жилья
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Правительство Кузбасса направило федеральному правительству чек-лист экологических проблем региона
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Авиарейсы на юг России из новосибирского Толмачёво отменены до 2 марта
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Прокуратура организовала проверку после задержки авиарейса из Томска в Египет
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В новосибирских банках цена продажи доллара США превысила отметку в 110 рублей
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Экс-директору новосибирского планетария смягчили обвинение
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Росавиация приостановила полеты в ряд аэропортов на юге России
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Суд взыскал свыше миллиона рублей с патологоанатома за взятки от ритуальных служб Новосибирска
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В Заксобрании Новосибирской области произошли кадровые изменения
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Депутаты Госдумы от Новосибирской области попали под санкции Евросоюза
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Компания «Торговый квартал-Новосибирск» попала в санкционный список США
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Залпом гаубиц отметят День Защитника Отечества в Новосибирске: где посмотреть салют?
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Издатель «Континента Сибирь»
Директор event-агентства "Из Лондона", основатель "Клуба Директоров", эксперт по организации и проведению корпоративных и бизнес-мероприятий, бизнес-тренер, специалист по ресурсному консультированию
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
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