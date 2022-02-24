Руководство ТРЦ «Галерея» отключило электричество точке сети New York Pizza

В торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» приостановлена работа точки сети New York Pizza — заведению отключили электричество. По словам управляющего партнера сети Евгении Головковой, случившее связано с отказом заведения менять текущее расположение в ТРЦ и переезжать на другой этаж.

Как сообщила «Континенту Сибирь» управляющая партнера сети New York Pizza Евгения Головкова, администрация ТРЦ «Галерея» отключила заведению электропитание с 17 февраля — работа предприятия прекращена, при этом договор на аренду действует до 31 марта включительно. По словам Головковой, электроэнергия была отключена после отказа арендатора переезжать на четвертый этаж торгово-развлекательного центра, куда в апреле планируется перенести фуд-корт.

«Они давно анонсировали планы по переносу фуд-корта на четвертый этаж. Мы оценили для себя риски таких инвестиций и поняли, что на сегодняшний день это экономически нецелесообразно. Потому что переезд на четвертый этаж — это, по сути, открытие новой точи. Даже несмотря на то, что мы часть оборудования перевозим, сейчас строительно-монтажные работы сильно выросли в стоимости. Кроме того, руководство центра повысило аренду места на четвертом этаже», — сказала Евгения Головкова.

Она уточнила, что администрация ТРЦ обосновала повышение стоимости существенным увеличением посадочных мест на фуд-корте что, соответственно, повысит выручку у всех арендаторов. Евгения Головкова отметила, что в период коронавирусной инфекции активно идет развитие онлайн-торговли, и увеличение посадочных мест может и не привлечь дополнительный поток посетителей.

«Мы высказали свои сомнения руководству ТРЦ «Галерея», что, наверное, не готовы инвестировать и переезжать, в связи с чем возьмем паузу. У нас договор аренды заканчивается 31 марта, после чего пока не будем входить в новые отношения. Это было бы не честно — войти в новый договор и не реализовать свои планы», — отметила собеседница издания.

Евгения Головкова подчеркнула, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией сеть испытывает сложности с оплатой поставщикам, аренды, потому что в приоритете компании — выплата зарплат сотрудникам и их сохранение на рабочих местах.

«На всем этом фоне нести издержки, убытки — это совершенно не способствует финансовой стабильности компании. Как бы не было болезненно — уйти из одного из самых значимых торговых центров — мы приняли для себя такое решение», — сказала Евгения Головкова.

После отказа от переезда руководство центра сообщила об отмене всех скидок, которые были обещаны всем арендаторам на период пандемийных ограничений. Полная стоимость аренды не перекрыла депозит сети по расчетам администрации ТРЦ «Галерея», в связи с чем New York Pizza отключили электроэнергию.

«Мы планируем зафиксировать взаимоотношения с «Галереей», получить с двух сторон согласованный расчет либо с нашей задолженностью перед ними, или их обязательствами перед нами. Если они отменят скидки, то у нас возникнет долг, если все же выполнят взятые на себя обязательства и обещания, сохраняя скидки, то у нас останется какая-то сумма депозита. И, скорее всего, пропишем стратегию выхода и закроем проект», — сказала Головкова.

«Континент Сибирь» обратился к руководству ТРЦ «Галерея» с целью получить комментарий по поводу возникшей ситуации, однако изданию отказали в указанной просьбе.