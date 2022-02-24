В Новосибирской области до конца года отремонтируют 54 километра трасс со школьными маршрутами

В 2022 году в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожники приведут в порядок 54 километра трасс, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

В 2022 году новосибирские дорожники приведут в порядок 53,77 км дорог со школьными маршрутами, сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского 24 февраля. Работы по приведению трасс в нормативное состояние осуществляются под контролем областного правительства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В текущем году будет отремонтирован участок дороги «Баган – Палецкое — Кучугур» в Баганском районе, «Таскаево – Бакмасиха» в Барабинском районе. В Болотнинском в нормативное состояние будет приведена дорога на Турнаево, в Венгеровском – на Филошенку, в Искитимском – «Сузун – Битки – Преображенка», в Кыштовском – дорога «Кыштовка – Орловка» и другие», – приводят слова министра в правительстве Новосибирской области.

Перечень участков для проведения работ, в том числе — капитального ремонта, уже подготовлен. На часть из них уже проведены торги, по оставшимся участкам подрядчики будут определены в ближайшее время.

Всего на дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области действует 607 школьных маршрутов общей протяженностью 5563 км. Ежедневно к школам подвозится более 10 тыс. детей. В 2021 году дорожно-ремонтные работы были выполнены на почти 80 км школьных маршрутов.

Напомним, в октябре 2021 года в Новосибирскую область было поставлено 62 школьных автобуса.