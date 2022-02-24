Экс-директору Новосибирского авиаремонтного завода вынесен приговор за хищения на предприятии

Новосибирский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) Алексея Мишенина, обвиняемого в хищении 67 миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде условного срока.

Бывший директор Новосибирского авиаремонтного завода Алексей Мишенин признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В качестве наказания ему назначено четыре года условно, сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда 24 февраля.

Напомним, хищения на Новосибирском авиаремонтном заводе были выявлены в конце 2019 года. В декабре 2020 года сотрудники ФСБ задержали в Бурятии экс-директор предприятия Алексея Мишенина, который на тот момент занимал должность председателя правительства республики по экономическому развитию (уже в январе Мишенин был уволен с этого поста указом главы региона).

Алексея Мишенина обвинили в хищении 67 млн руб. при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов. Чиновник был отправлен под домашний арест. После того, как Мишенин признал свою вину, частично возместил ущерб и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, он был освобождён под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2021 года. По ходатайству Мишенина оно было рассмотрено в особом порядке.

Алексей Мишенин возглавил Новосибирский авиаремонтный завод, специализирующийся на обслуживании и ремонте вертолётов марки «Ми», в 2011 году. В 2012 году предприятие вошло в федеральный холдинг «Вертолёты России».

С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Алексей Мишенин занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии, затем перешёл на работу в холдинг АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех», при этом числясь советником главы республики по экономическим вопросам на общественных началах. Зампредом правительства Бурятии Мишенин был назначен в апреле 2019 года.