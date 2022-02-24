Арестованного экс-прокурора Новосибирской области выселяют из служебного жилья

Октябрьский районный суд Новосибирска принял к рассмотрению иск о выселении из служебной квартиры проходящего по уголовному делу экс-прокурора региона Владимира Фалилеева и его жены. По данным суда, супруги не покинули предоставленное им жильё после увольнения Фалиеева из прокуратуры.

Иск о выселении из служебного жилья к бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалиееву и его жене Галине Фалиеевой поступил ещё 9 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда 24 февраля.

«Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 11 апреля.

Напомним, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) вместе со своим бывшим заместителем Андреем Турбиным 16 февраля. На следующий день им было выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они останутся в СИЗО до 14 апреля.

По данным источника «Континента Сибирь», прокуроры были задержаны в рамках расследования «дела Ярового», одним из фигурантов которого стал бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.

Владимир Фалилеев возглавлял областную прокуратуру с 2015 по 2018 год. В ноябре 2018 года указом президента РФ Владимира Путина он был освобождён от занимаемой должности, несмотря на то, что срок его полномочий истекал лишь в мае 2020 года.