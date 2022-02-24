В четверг 24 февраля курс доллара и евро по отношению к рублю на форексе подскочил на 9-10% и достиг исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно. Между тем в некоторых банках и обменных пунктах за доллар просят уже более 110 рублей.

По данным агентства Bloomberg, на утро 24 февраля курс евро к рублю на Forex увеличивался на 9,15%, до 100,83 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 92,35 рубля. Курс доллара вырос на 9,47%, до 89,41 рубля за доллар с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля. Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар – в 89,9 рубля.

В Новосибирске три кредитные организации продают доллары дороже 110 рублей – это КБ «Пойдем», «Совкомбанк» и «Ак Барс» – первые два на утро 24 февраля просили 110 рублей за доллар, «Ак Барс» выставил курс в 110,25. Также «Ак Барс» стал абсолютным рекордсменом по разнице между курсами покупки и продажи американской валюты, цена покупки доллара здесь – 69,95 рублей. Такие данные приводит портал «Банки.ру».

Ниже 90 рублей доллары предлагают на текущий момент всего два банка: Сбербанк и «Акцепт».