Экс-директору новосибирского планетария смягчили обвинение

Проходящему по уголовному делу о получении взятки бывшему директору новосибирского планетария Сергею Масликову переквалифицировано обвинение на злоупотребления полномочиями. Прокуратура запрашивает для него условный срок.

В рамках судебных прений прокуратура переквалифицировала обвинение бывшему директору новосибирского ДЮЦ «Планетарий» Сергею Масликову с получения взятки (ст. 290 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ), а также запросила для него наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталью Чернову 24 февраля.

Отмечается, что защита выступит в прениях 10 марта.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова рассматривается второй раз. Оно было заведено в феврале 2018 года по статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, руководитель учреждения сдавал в аренду дорогостоящее оборудование, принадлежащее подведомственной ему организации. Ущерб от десяти эпизодов правонарушения был оценен в 650 тыс. руб.

Как утверждал сам Масликов, средства от аренды оборудования поступали на нужды планетария. Это подтверждалось соответствующей документацией.

В декабре 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска полностью оправдал Сергея Масликова и признал за ним право на возмещение ущерба за необоснованное уголовное преследование. Однако прокуратура отменила это решение, и дело было возвращено в суд на новое рассмотрение.

В рамках первого рассмотрения дела Сергей Масликов провёл в следственном изоляторе два месяца.