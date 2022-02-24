Суд взыскал свыше миллиона рублей с патологоанатома за взятки от ритуальных служб Новосибирска

Калининский районный суд Новосибирска взыскал с патологоанатома городской клинической больницы №1 Михаила Козяева в доход государства более 1,2 млн рублей за взятки.

Информация о вынесенном решении сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска. Уточняется, что иск к заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Михаилу Козяеву подал прокурор Заельцовского района.

Напомним, в 2020 году Михаил Козяев был признан виновным в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. По данным суда, он за взятки передавал информацию о ритуальных услугах новосибирских организаций родственникам умерших. В числе компаний — «Ритуальное хозяйство» и «Похоронный дом Некрополь».

«Денежные средства, полученные Козяевым М.А. в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем, возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена», —указано в сообщении суда.

В обосновании иска прокурор Заельцовского района Новосибирска указал, что получение взятки является сделкой по получению денежных средств за совершение действия (бездействий), поскольку входят в служебные полномочия должностного лица.

В связи с этим прокурор попросил суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к сделкам по получению взяток и взыскать более 1, 24 млн рублей с Михаила Козяева в пользу государства. Отметим, изначально сумма иска составляла 1 млн 502 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора к патологоанатому.

«Применены последствия недействительности ничтожных сделок к сделкам по получению взяток Козяевым М.А. в период с февраля 2011 года по июль 2019 года в размере 1 208 500 рублей, в период с июля 2017 года по июнь 2019 года в размере 37 000 рублей. Взысканы с Козяева М.А. в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в качестве взяток в размере 1 245 500 рублей»,— указано в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, в ноябре 2021 года правоохранители задержали в Санкт-Петербурге учредителя новосибирского «Похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина по делу о взятках патологоанатому. Он находится под домашним арестом.